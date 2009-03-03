Kadir Esaspehlivan yazıyor

Sivasspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Ankaraspor, belki de Kayserispor. Bakarsınız, Bursaspor ortalığı karıştırıyor olabilir.Bellimi olur, ligin bitmesine 12 hafta var. Daha çok su kaldırır bu lig.Biliyoruz ki tek şampiyon olacak. Ama kim?

Aralık ayında ki bir yazımda “ inşallah son haftaya beş takım gireriz” diye yazmıştım

Bunun gerçekleştiğine çok seviniyorum.

Çok büyük bir heyecan yaşıyoruz değimli?

Düşünün bir kere, ya bir takımımız açık ara önde olsaydı ne olacaktı.

Tabiî ki şampiyon belli olacaktı. Maçlara ilgi azalacaktı.

Seyirci sayısında hatırı sayılır azalmalar olacaktı.

Maç gelirleri düşecekti. Televizyonlarda futbol programlarının seyir oranı düşecekti.

Futbol gazetelerinin satışlarında azalmalar yaşanacaktı.

Maç oynanan saha etrafındaki esnafın geliri düşecekti.

Maçlarda görevli olan ve maç başına ücret alan insanların sayısı azalacaktı.

Yani kısacası işsiz ve aç insanlarımızın sayısı artacaktı.

Düşünün bir kere Sivas, Trabzon, Kayseri illerimizi.

Bütün halk futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar.

Esnaf maç günlerinde ancak para kazanıyor.

Bursaspor, Galatasaray’a geliyor. Bursa dan 3 otobüs taraftar gelir tahmin ediyorum.

120 kişi, takım da 40 kişi gelir diyelim, toplam 160 kişi. Yuvarlarsak 200 kişi.

200 kişi, tahmin edin bakalım bu taraftar ne kadar para bırakacak yollarda ve İstanbul da.

Artısı eksisi 10 bin Türk lirası. 10 bin de Bursaspor’un masrafı toplam 20 bin lira

Bir de Galatasaraylı taraftarların maça geliş masrafları, yemeleri içmeleri ( Maç bileti hariç)

Adam başı 20 TL. Harcasalar, 30 bin taraftar gelse, 600 Bin Türk Lirası.

Bir Cuma günü kaç kişi ekmek parası kazanacak ve borcunu, kredisini, kirasını ödeyecek biliyor musunuz? Bence çok büyük bir olay.

Bu hafta Kayseri Fenerbahçe maçı var. İstanbul’dan gidecek taraftarın yoldaki harcaması haricinde, Pazar günü Kayseri esnafı için büyük bir gün olacak.

Kabaca 400 bin TL. Olarak hesap ediyorum dönecek parayı.

Kayseri için bu ekonomik krizde iyi bir gelir.

Bir sonraki hafta Trabzonspor-Galatasaray maçı var. Büyük bir gün Trabzon için.

Ya en son hafta;

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki dönecek parayı hesap edebilir misiniz?

İşte bu yüzden son haftaya kadar bu heyecanın devam etmesi, şehirlerimizin ekonomisi

İçin de büyük bir kazançtır.