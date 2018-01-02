Ekmek oyununa dikkat! Fırından alınca 250 gram, eve gidince 190 gram

Tebliğ yürürlüğe girmeden önce yaşanan en büyük tartışma fiyatlar konusunda yaşanmış, ekmekte gram düşürülerek zam yapılacağı iddia edilmişti.

Ancak yapılan açıklamalar sonrasında 250 gram ekmek 1.25 TL’den satılırken, 200 gram ekmeğin de 1 TL’den satılacağı bildirilmişti. Tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından Biz de İstanbul’da Bağcılar ve Aksaray arasında 7 fırın ve marketten ekmek aldık. Hem fiyatları hem de gramajları kontrol ettik. Ekmek aldığımız yerlerin hiç birinde 200 gram olarak üretilen ekmeğe rastlamadık. Fırınların duvarlarında 250 gram ekmek fiyatlarının asılı olduğu tabelalarla karşılaştık. Marketler fiyat etiketlerinde de ekmekler 250 gram olarak satılıyordu.

226 GRAM EKMEK

Ancak aldığımız ekmeklerin hiç biri 250 gramlık şartlara dahi uymuyordu. Bağcılar’da ilk olarak Türkiye’nin birçok noktasında şubesi bulunan bir markete girerek 250 gram olarak satılan bir ekmeği satın aldık. İndirim marketi olarak bilinen marketten 95 kuruşa aldığımız ekmek 226 gram çıktı. Yine aynı bölgeden başka bir fırına girdik. Orada da ekmek fiyat tabelasında ‘250 gram ekmek 1.25 TL’den satılır ibaresi yer alıyordu. Buradan aldığımız ekmek de 236 gram çıktı. Yine aynı bölgedeki başka bir fırının ekmeği ise 250 grama en yakın olandı. Ekmek hassas terazide 244 gramdı. Daha sonra Göztepe bölgesinde bir fırına gittik. 250 gram diye satın aldığımız ekmek 276 gram geldi. Bağcılar civarında ekmek almaya devam ettik. 4 farklı noktada satış yapan bakkal ve marketlerden aldığımız ekmekleri tarttırdığımızda da farklı bir durumla karşılaşmadık. Bir ekmek tam olarak 250 gram çıkarken, diğer 3 ekmek 222, 238 ve 190 gramdı. Aksaray’da durum Bağcılar’dan pek farklı değildi. İlk olarak Aksaray’da faaliyet gösteren bir fırından aldığımız ekmek de 244 gram geldi. Aynı bölgede market ve fırınlardan ekmek almaya devam ettik. Ancak 250 gram dendiği halde 250 gram olarak satılan ekmeğe pek fazla rastlamadık.

Ekmekte gram kontrolünü Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım İl Müdürlüğü’nün kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmekte yüzde 2 yanılma payı vardır. 250 gramda en fazla 5 gramdır. Bu ekmeği üretenlere kesilmesi gereken ceza ise 16 bin lira civarında” dedi.