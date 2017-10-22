Ekmek fırını satıp avokado alacağız

TÜRKİYE’de 6 bin 500 üyesi bulunan ‘barter’ firması Garanti Barter, uluslararası ticarette de ‘barter’ yöntemini kullanmak için kolları sıvadı. Barter’ı, firmaların sattıkları ürünlerle, emtiaları birbirine takaslamak olarak tanımlayan Garanti Barter Genel Müdürü Birbey Ergün, uluslararası ticarette ‘barter’ yönteminin kullanılmasıyla ihracatın zor yapıldığı ülkelerle ticaretin kolaylaşacağını söyledi. Dünyada yapılan ticaretin yüzde 55’inin ‘barter’ sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Ergün, “Dünyada uluslararası barter Uzak Doğu ve ABD’de yaygın olarak kullanılıyor. Çin bu işi devlet olarak da yapıyor. Biz de bu işi yapabilmek için çalışıyoruz” dedi.

Garanti Barter İcra Kurulu Üyesi Mustafa Ceyhan da şunları söyledi: “Hedef kıta Afrika. Ekonomi Bakanlığı ve eximbank ile koordineli çalıştık. Hedef ülkemiz Gine Cumhuriyeti. Gine’nin ihraç edebilecek madenleri ve doğal kaynakları var. Türkiye’ye gelen ithal balıkların yüzde 80’i Gine, Moritanya ve Senegal’den geliyor. Meyve de geliyor. Dünyanın en büyük demir cevherleri de bu ülkede. Oradan ise makine ve ekipman istiyorlar. Ekmek fabrikası makinesi istiyorlar. Karşılığında da balık ve avokado verelim diyorlar. Oradan aldığımız ananası market zincirine vereceğiz, onlardan alışveriş çeki alıp tekstil firmasına vereceğiz. Bu böyle devam edecek. Fırın satan firmaya da fırının hammaddesi olan sac veya elektronik aksamının teminini sağlayacağız. Böylece Türkiye para ödeyerek aldığı balığı ya da meyveyi fırın göndererek almış olacak.”

1 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR

Gine Cumhuriyeti ile ilgili bir örnek de anlatan Mustafa Ceyhan, “Gine’ye Çin devleti 20 milyar dolar ülke kredi limiti açtı. Her yıl 1 milyar dolar proje finansmanı sağlayacak. Çin firmaları Gine’de köprü, hastane, baraj yapacak. Gine ya parasını ödeyecek ya da iş karşılığında emtia verecek. Türk müteahhitleri de bunu yapabilir. Gine’nin 6 milyar ton demir cevheri yatakları var. Türkiye’nin en büyük demir çelik gruplarından biri Oyak Holding’e bağlı Erdemir Grup da yılda 6 milyon ton yani 720 milyon dolarlık demir cevheri ithal ediyor. Bunu Brezilya ve Avustralya’dan alıyor. Gine’den almıyor. ‘Bir yapı oluşsun’ dedik. Erdemir Grup, demir ihtiyacının yüzde 15’ini 10 yıl boyunca Gine’den alma vaadi verirse 1 milyar dolarlık alım yapmış olacak. Kurulan ortak şirket de 1 milyar dolarlık satın alma vaadini Eximbank’a cirolasa, Eximbank da bu 1 milyar doları 700 milyon dolarla uluslararası finansman kuruluşunda nakite döner. Sadece bir firma ile 15-20 milyon dolar ihracatımızın olduğu bölgeden böylece 1 milyar dolarlık ihracat sınıfına geçmiş oluruz” dedi.

FENERBAHÇE FORMASINA BAĞDAT CADDESİ’NDEN EV

4 büyük futbol takımına da barter hizmeti verdiklerini söyleyen Birbey Ergün, “Fenerbahçe’den forma aldık. Bu formaları portföydeki telekomünikasyon firmasına verdik. Bu kurum canlı yayında satış yapan kanalında formaları sattı. Fenerbahçe’ye formalar karşılığında Bağdat Caddesi’nde daire verdik. Beşik-taş’la da benzer bir iş yaptık. Portföyümüze yer alan 15-16 daireyi bizden aldı. Karşılığında biz de onlardan loca aldık.”