Ülkemizde de yeterince beslenemediği için ölen çocuklar zaman zaman gündeme geliyor. Herhalde hiçbir şey bir çocuğun açlıktan ölmesi kadar yürek burkucu değildir.

Bir yerlerde insanlar açlıkla savaşırken bir yerlerde yemeklerin israf edilmesi ise çağımızın en önemli sorunlarından biri. Örneğin sadece ülkemizde günde altı milyon adet ekmek israf ediliyor.

İşte Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan kampanyanın amacı da ekmek israfını minimuma indirerek hem emeğe hem de ekmeğe sahip çıkmak. Kampanyanın yaygın hale gelmesi için pek çok etkinlik, ilan, film yapılıyor ve özellikle gençler ve çocuklar ekmek israfı konusunda bilinçlendirilmeye çalışılıyor. “Ekmeğini, emeğini koru” kampanyasına destek veren bütün kuruluşları kutluyorum.

Zeytinyağlı garnitürlü kereviz

Kerevizler soyulup sonra ortadan ikiye bölünür. İçleri bir kabak oyacağı ya da çay kaşığı yardımıyla kalınlığı 1 santim olacak şekilde oyulur. Kereviz çok çabuk kararan bir sebze olduğu için, içine limon suyu eklenmiş bol suyun içinde bekletilebilir.

Diğer taraftan, garnitür konservesi süzülüp bir kenarda bekletilir. İstenirse sadece bezelye konservesi de kullanılabilir. Kuru soğan soyulup dörde bölünür. Zeytinyağı geniş bir tencereye (çelik tencere kullanılmasını öneririm) aktarılır. Üzerine içi oyulmuş kereviz çanakları, çukur kısımları yukarı bakacak şekilde yan yana dizilir.

Kereviz çanaklarının içine konserve garnitür kaşıkla paylaştırılır. Dörde bölünmüş soğanlar kerevizlerin aralarına yerleştirilir. Sosun hazırlanması için, limon suyu ve un derin bir kaba koyulup tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpılır.

Tuz ve karabiber serpilip su eklenerek malzemeler iyice karıştırılır. Hazırlanan sos kereviz dolmalarının üzerine gezdirilip tencere kısık ateşin üzerine oturtulur. Tencerenin kapağı kapatılıp yemek kısık ateşte, kerevizler iyice yumuşayıncaya kadar, en az 45-55 dakika pişirilir. Yemek ocaktan alınıp sıcakken servis tabağına yerleştirilir. İstenirse soğan dilimleri çıkarılıp atılır. Üzeri ince kıyılmış dereotuyla süslenip servise sunulur. NOT: Ben bu yemeği pişirirken kereviz yapraklarını da irice doğrayıp tencerenin içine koyarım. Çok hoş bir aroma katar ve çokta vitamin yüklüdür.

Malzeme listesi

4 adet orta boy kereviz

(sarı golden elma büyüklüğünde)

1 adet orta boy kuru soğan)

Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

1 kutu konserve garnitür

(havuç, bezelye, patates)



Sosu için:



1 adet limonun suyu

4 çay kaşığı dolusu un

1 çay kaşığı tuz, karabiber

3 su bardağı su