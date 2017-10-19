Ekmeğin bayatlayıp küflenmesini önlemenin yolları

Öncelikle ekmeğin küflenmeden bitmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli şey tüketebileceğiniz kadar ekmek almak olmalıdır. Gereğinden fazla ekmek alarak hem ev bütçesine zarar vermiş hem de önemli bir besin maddesini israf etmiş olursunuz.
Bazı istisna durumlarda fazla ekmek aldıysanız küflenmemesi için ekmeği buzdolabında saklayabilirsiniz. Ekmeğin ve diğer yiyeceklerin bulunduğu ortamın çok sıcak olması küflenmeye yol açabilir. Ancak bekletme süresini de çok uzatmamak gerekiyor. Buzdolabında bekleyen ekmeği tüketmeden 45 dakika öncesinde buzdolabından çıkarılması gerekiyor.
Sirkenin içindeki etken maddeler küflerin oluşumuna engel oluyor. Bu nedenle ekmeğin muhafaza edildiği yerin zaman zaman sirke ile temizlenmesi gerekiyor. Ancak bu yöntem ekmeğin sadece küflenmesini engeller. Bayatlamaması için bir çözüm yolu oluşturmaz. Ekmekleri bir sepet içinde saklıyorsanız sepetin içini sirke ile temizleyebilirsiniz. Fakat sirke kokusu ekmeğe nüfuz edebilir. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.
Ekmeklerin saklanacağı yerin nemli olmayan kuru alanlar olması, bakterilerin üremesini engelleyerek küf oluşumunu geciktiriyor. Bunun için ekmekleri poşetlerde saklamak yerine ekmeklik denen sepet tarzı ürünlerin içinde saklamalısınız. Ekmeklerin bu sepetlerde neme maruz kalma ihtimali azalır.
Ekmeklerinizi buzluklarda çok uzun süre saklayabilirsiniz. Fakat bu durum bazı ekmek türleri için pek uygun olmuyor. Ekmekler buzluk içinde sorunsuz bir şekilde bir aya kadar saklanabiliyor. Bu şekilde saklayarak hem ekmeğinizi küften korumuş olursunuz hem de bayat ekmekler yemek zorunda kalmazsınız. Ekmeğe ihtiyaç olunduğu durumlarda da ekmeği kullanmadan bir gece öncesinde buzluktan çıkarırsanız taze bir şekilde tüketebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da buzluktan çıkarılmış olan ekmekleri fırın, tost makinesi veya tavada ısıtıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Ekmeğin en uzun ve en taze saklanabildiği yöntemin buzluğa koymak olduğunu unutmayın.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün