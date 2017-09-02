Ekmeği bölünce şok oldu: Tel, kablo, düğme...

Son bir haftada İzmir'de ekmekle ilgili 2 skandal patlak verdi. Geçtiğimiz hafta İzmir'in Bornova ilçesinde bir çiftin, tanınmış bir süpermarketten aldığı ekmekten çivi çıkmış, ekmeği ısıran Zuhal Şengülendi'nin dışı kırılmıştı. Bu kez Konak'ta başka bir fırının ekmeğinden metal tel çıktı. İddiaya göre Konak Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde bulunan bir süpermarketten aldığı ekmeği kesen Ayten Avkan, bıçağın metal bir şeye sürttüğünü fark etti. Ekmeğin içinde tele bağlı, metal bir düğme gören Avkan durumu, market yetkililerine bildirdi.

Yeni Asır'ın haberine göre, market yetkilileri, fırın yetkilileriyle irtibata geçerek, ihtarda bulundu. Avkan, "Bu ekmeği ben yeseydim ne olacaktı? Boğazıma takılsaydı ya da torunum yeseydi bundan kim sorumlu olacaktı? Bayram tatilinin ardından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açacağım. Bu ekmeğin içinden böylesine alakasız bir madde çıkıyorsa ne tür sağlıksız koşullarda üretim yaptıkları belli oluyor. Bu tazminattan kazanacağım parayı çocuk esirgeme kurumlarına bağışlayacağım. Böyle bir rezalet olmaz" diye konuştu.

İNSANLIK HALİYMİŞ!

Avkan'ın "Ekmeğimden tel çıktı" iddialarını doğrulayan ve ismini vermek istemeyen fırın sahibi ise, "İnsanlık hali. Olur böyle vakalar. Bilerek yapacağımız bir şey değil. Fırınımız bütün sağlık ve ruhsat denetimlerinden geçiyor. Şimdiye kadar böyle bir sorun yaşamamıştık. Muhtemelen ekmek makinesinin içinden bir parça hamura düştü. Öyle tahmin ediyoruz. Ayten hanımdan özür dileriz" dedi.