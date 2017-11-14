Ekmeğe gizli zam mı yapıldı

Sağlar, Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, özetle şunları kaydetti:

“Hepimizin bildiği gibi ülkemizin son günlerdeki gündemi fahiş zamlar. Elbette zamlar kadar onu duyurma biçimi de önemlidir. Vatandaşın aklı ile oynarmış gibi ‘fiyat güncellemesi, fiyat ayarlaması’ gibi örneklere daha önce şahit olmuştuk. Bu sefer ise ekmeğin gramajında yapılacak olan azaltma ‘ekmek israfına gramaj ayarı’ başlığıyla duyurulmuştur. Basit bir matematik hesabı yaparsak; 250 gram ekmek 1 lira yani 1 kilo ekmek 4 lira. Zammı örtbas eden sözde ‘ekmek israfına gramaj israfı’ na göre ise; 200 gram ekmek 1 lira 1 kilo ekmek 5 liraya tekabül eder.

Sonuç olarak yüzde 25 zam yapılmıştır. Gramaj düşürülmesi gizli zam mıdır? Şayet zam değilse halkın temel besin kaynağı ekmeğin fiyatı da gramajı gibi düşürülecek midir? Ekmeğe son 10 yılda yapılan zamların oranı nelerdir? Bu zamların gerekçeleri nelerdir? İthal buğdaylarla alakalı olabilir mi? Kendi kendine yeten 7 tarım ülkesinden biriyken, hatta buğday ihraç ederken, uyguladığınız yanlış tarım politikaları ile ülkemizin ithalatçı duruma düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Buğday ithalatının önüne geçmek için tedbirler alacak mısınız? Yoksa samanı bile ithal etmeye devam mı edeceksiniz? Kendi çocuklarınız milyon dolarlık şirketlerini vergiden kaçırmak için Malta’da kurarken, siz vatandaşın üç kuruşuna göz dikmekten utanmıyor musunuz?”