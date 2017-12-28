Ekimde en fazla üretim ve teslimat linyitte oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların ekimde toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 92 bin 340 ton, linyitte 6 milyon 878 bin 338 ton ve taş kömürü kokunda 378 bin 430 ton oldu.

Teslimat miktarları ise taş kömüründe 3 milyon 992 bin 290 ton, linyitte 6 milyon 659 bin 443 ton ve taş kömürü kokunda 465 bin 468 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 81,3 ve linyitte yüzde 103,3 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 42,6'sının termik santrallere, yüzde 12,5'inin kok tesislerine ve yüzde 4,2'sinin demir çelik haricindeki sanayiye gönderildiği tespit edildi.

Linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere ve yüzde 8,4'ü demir çelik haricindeki sanayiye yapılırken, taş kömürü koku teslimatının yüzde 93,1'i demir çelik sanayisine gerçekleştirildi.



