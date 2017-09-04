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    Ekim zirvesinde görüşülecek

    Güven ÖZALP - BRÜKSEL
    04.09.2017 - 22:51 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 22:51

    ALMANYA Başbakanı Angela Merkel’in seçimlerdeki rakibi Martin Schulz ile katıldığı televizyon tartışmasında Türkiye ile müzakereler konusunda yaptığı açıklamalar, şu ana kadar Berlin’den gelen en olumsuz mesajlardan. Merkel’in açıklamalarının şifreleri ise satır aralarında gizli:

    ASKI YERİNE DURDURMA: Avrupa Birliği kuralları gereği demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarında ciddi ihlaller yaşanan aday ülkeyle müzakereler askıya alınabiliyor. Geçen haftaya kadar müzakerelerin devamından yana olan Merkel’in, ‘askı’ yerine ‘sona erdirme’ ifadesini kullanması en dikkat çeken unsurlardan biri.

    ORTAK KARAR LAZIM: Ancak Almanya istese bile müzakereleri tek başına bitirme yetkisine sahip değil. Bu adım için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor. Merkel’in, müzakerelerin sona erdirilmesi konusunda ortak pozisyon belirlenip belirlenemeyeceğini diğer AB ülkeleriyle tartışacağını söylemesi bu konuda henüz ortak görüş olmadığına işaret ediyor.

    ÖNCE YARDIMLAR: Brüksel’de, Almanya’nın her şeyden önce mali yardımların kesilmesine yönelik adımlarını hızlandıracağı öngörülüyor.

    HEP KARŞIYDI: Merkel, başından bu yana müzakerelerin devamına destek veren ancak üyeliğe karşı çıkan tavrını korudu.

    ZİRVE GÜNDEMİNDE: Almanya’nın 24 Eylül’de yapılacak seçimler öncesinde müzakereler konusunda AB’de belirleyici bir tartışma içine girmesi beklenmiyor. Nitekim Alman Hükümeti Sözcüsü de dün Başbakan Merkel’in konuyu ekim ayındaki AB zirvesinde gündeme getireceğini açıkladı. AB zirvesinin 19-20 Ekim’de Brüksel’de yapılması öngörülüyor.

    KOMİSYON TOPU ATIYOR: AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, müzakerelerin geleceği için, “Zamanı geldiğinde üye ülkelerin alacağı bir karar” dedi.

    13 EYLÜL ÖNEMLİ: AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 13 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’nda yapacağı “Birliğin Durumu” konuşmasında Türkiye konusundaki eğilimin ne yönde şekilleneceğinin ilk belirgin sinyallerini verecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , merkel , ab
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