Ekim geldi, oyun başlıyor!

GÖÇENLER, SIĞINANLAR…

Avrupa/İstanbul Devlet Tiyatrosu

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni sezon programının merak uyandıran işlerinden. Günümüzün önemli oyun yazarlarından, İskoç tiyatro adamı David Greig’in bu metni, deneyimli yönetmen Mehmet Birkiye’ye teslim. Toplumsal ve ekonomik açıdan çürümeye yüz tutmuş bir sınır kasabasına tren seferlerinin iptal edildiği gün gelen iki kaçak mültecinin izini sürerken, kendimizi tam da bugünün insanının ‘yabancıya tahammül edemeyen’ kafasının içine girmiş gibi hissedeceksiniz…

Prömiyer: 17 Ekim, 20.00, Cevahir II.

Mülteciler/Dostlar Tiyatrosu

Güncel toplumsal olanı sahnesinden, oyunundan hiç eksik etmeyen bir ustanın, gezegenin en can yakıcı derdini, mülteci meselesini es geçmesini beklemiyorduk zaten… Genco Erkal, Romanyalı oyun yazarı ve gazeteci Matei Visniec’in gerçekçi ve yer yer absürt tınılı metnini, belgesel tiyatronun imkânlarını da kullanarak sahneye taşıyor. Açılış İstanbul Tiyatro Festivali’nde…

Prömiyer: 21 Kasım, 20.30, Kenter Tiyatrosu

Yuva/B Planı

B Planı’ndan, Sami Berat Marçalı’nın yazıp yönettiği, ‘göçmenlik, iletişim, yuva arayışı ve birbirimizi anlama’ üzerine bir oyun. Seyirciyle ilk olarak İstanbul Tiyatro Festivali’nde buluşacak oyun dünyanın farklı köşelerinden, farklı zorlu durumlardan kaçıp New York’a gelmiş dört gencin; Tazim, Chicho, Seda ve Barış’ın tek bir gecede yaşadıklarını anlatıyor.

Prömiyer: 14 Kasım, 20.30, Enka İbrahim Betil Oditoryumu

EDEBİYAT UYARLAMALARI

Kürk Mantolu Madonna/To Be House Of Production

Muhtemel ki senenin en çok konuşulacak işlerinden biri. Memleketçe kıymetlimiz, son yılların daimi ‘çok satan’ı, Sabahattin Ali’nin insanın içindeki ince ruhu usulca gözümüzün önüne serdiği, müthiş aşk öyküsü ilk defa sahneye uyarlandı. Engin Alkan’ın yönetiminde Tuba Ünsal’ı Maria Puder, Alper Saldıran’ı Genç Raif, Menderes Samancılar’ı Raif Efendi, Sercan Badur’u yazar, Lila Gürmen’i Frau Tiedermann olarak izleyeceğiz. İddialı bir prodüksiyon hazırlığında ekip, oyunun müziklerini Sezen Aksu, Raif’in görür görmez aşka düştüğü o meşhur resmi ise Ahmet Güneştekin yapıyor. Merak içinde bekliyoruz…

Prömiyer: 12 Ekim, 20.30, Zorlu PSM Drama Sahnesi.

Pal Sokağı/Tatbikat Sahnesi

Çocukluğumuzun en ilham verici hikâyelerinden biri Erdal Beşikçioğlu’nun rejisiyle Tatbikat Sahnesi’nde. Ferenc Molnar’ın yarattığı ‘Pal Sokağı Çocukları’ zayıf-güçlü, zengin-fakir, haklı-haksız, yaşamak-uğruna ölmek, oynamak-savaşmak üzerine duygu yüklü bir öykü…

Prömiyer: 5 Kasım, Tatbikat Sahnesi

Puslu Kıtalar Atlası/İstanbul Devlet Tiyatrosu

İhsan Oktay Anar’ın bizimle paylaştığı bu ilk ‘düş’ü, edebiyatseverlerin gözbebeklerinden. Şimdi İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde, bize beyazperdede hep çok etkileyici masallar anlatan Ezel Akay’ın gözünden ayağa kalkıyor bu düş. “Dünyayı keşfetmek için önce kendini var edeceksin” diyen Anar’ın romanı sahnede bizi nerelere sürükleyecek? İnsanı duyar duymaz merak içinde

bırakan bir iş...

Dünyanın En Güzel Arabistan'ı/Ekip Tiyatro

Bir cesur deneme de Ekip Tiyatrosu’ndan geliyor. ‘Cesur’, çünkü onlar da Mirza Metin’in yönetiminde Türkçe şiirin biriciklerinden, Turgut Uyar’ın dizelerini, “Dünyanın En Güzel Arabistan”ını sahneye taşıyorlar. Sahnede Cem Uslu’yu izleyeceğiz…

Prömiyer: 1 Kasım, 20.30, Kumbaracı50

Ran/Entropi Sahne

Nâzım’a bir selam da Yurdaer Okur yorumuyla Entropi Sahne’den. ‘Ran’; Nâzım Hikmet’in şiir ve mektuplarından uyarlanan tek kişilik bir performans...

Prömiyer: 1 Ekim, 20.00, Entropi Sahne

Hayvan Çiftliği/Altıdan Sonra Tiyatro&D22

Distopik romanların zirve yaptığı bir dönemin hemen üstüne heyecan verici bir karşılaşma: İki maharetli ekip, Altıdan Sonra Tiyatro ve D22, güçlerini George Orwell’ın kült klasiği için birleştirmiş, bize düşen gecikmeden çıkan fikirlere tanıklık etmek. Tiyatronun üretken seslerinden Yiğit Sertdemir’in rejisiyle izleyeceğiz, domuzların diktatörlüğe yürüyüşünün hikâyesini...

Prömiyer: 29 Ekim, 19.30, Zorlu PSM Stüdyo Sahnesi

Akşam Yemeği/Semaver Kumpanya

Dünyaca ünlü Hollandalı romancı Herman Koch’un aynı adlı romanını okumuş olanlar bu havadise yeterince heyecanlanacaktır zaten, biz okumamış olanları ‘uyandıralım’ asıl: Semaver Kumpanya’nın İstanbul Tiyatro Festivali’ne, Volkan M. Sarıöz’ün yönetiminde hazırladığı ‘Akşam Yemeği’, orta sınıfın ikiyüzlü ahlak anlayışı ve konforunu kaybetme korkusu üzerine, sözünü esirgemeyen bir metin. Kendi çocuğumuzun ve ailemizin salahiyeti söz konusuyken –kabahatli olan bizzat ailemiz olsa bile- ne tür insanlara dönüşürüz? Serkan Keskin, Sarp Aydınoğlu, Mustafa Kırantepe ve Sezin Bozacı’nın yetkin performanslarıyla sahici bir yüzleşme oyunu bizi bekliyor...

Prömiyer: 15 Kasım, 20.30, Çevre Tiyatrosu

MÜZİKALLER

Woyzeck/Oyun Atölyesi

Georg Büchner’in din, bilim, ordu ve toplum arasındaki kıskaçta kalakalan bireyin halini anlattığı, erdem, ahlak, iyi insan olmak üzerine çarpıcı bir yapıt olan oyunu Haluk Bilginer çevirisi ve Muharrem Özcan’ın rejisiyle Oyun Atölyesi sahnesinde olacak. Woyzeck’in serüvenini özgün müzikler ve dans eşliğinde takip edeceğiz.

Prömiyer: 5 Ekim, 20.30, Oyun Atölyesi

Woyzeck MasalıTatbikat Sahnesi

Bu sezon Tatbikat Sahnesi de iki sezon önce bir ‘rock müzikali’ formunda yorumladıkları ‘Woyzeck’i yenilenmiş kadrosuyla yeniden sahneliyor. Erdal Beşikçioğlu’nun yönetiminde...

Prömiyer: 12 Ekim, Tatbikat Sahnesi.

Yedi Kocalı Hürmüz/Müjdat Gezen Tiyatrosu

Ortak hafızamızın en güçlü öykülerinden biri, usta sinemacı ve tiyatrocu Sadık Şendil imzalı oyun, Müjdat Gezen’in yorumu ve Yonca Evcimik’ten Suzan Kardeş’e, İlker Ayrık’tan Arzu Okay’a uzanan kalabalık kadrosuyla, müzikal olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hürmüz rolünde ise Birce Akalay’ı izleyeceğiz.

Prömiyer: Ekim sonu, TİM Show Center

Düşperest/Taşra Kabare

Topluluk sezonu, bir şarkıcının 70’lerden günümüze müzikal yolculuğunu ve kendine varışını anlatan bir kabare gösterisiyle açacak. Cemal Toktaş ile Nergis Öztürk’ün hikâyesinden Ayça Işıldar’ın uyarladığı oyunu Oğuz Utku Güneş yönetiyor. Başrollerde Toktaş, Öztürk ve gösterinin müziklerini de yapan Şevki Çepa’yı izleyeceğiz.

Prömiyer: Ekimde, Taşra Kabare’de.

Sherlockhamid/Bakırköy Belediye Tiyatrosu

Ahmet Sami Özbudak’ın Bakırköy semtinden ilham alarak yazdığı ve istibdat döneminde geçen müzikli oyun, dönemin baskı atmosferi içinde renkli karakterleriyle bir cinayetin izini sürüyor. Polisiyeye göz kırpan oyunun yönetimi, yeni nesil tiyatro izleyicisinin oyuncu ve yönetmen olarak aşina olduğu Berfin Zenderlioğlu’na emanet.

Prömiyer: Ekimde, Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda.

Cıngıllı/Bakırköy Belediye Tiyatrosu



Emrah Eren’in proje tasarımını, Çiğdem Erken’in müzik direktörlüğünü üstlendiği ‘Cıngıllı’ da BBT’nin müzikal oyunlarından. Eren’in ‘tematik konser’ olarak tanımladığı oyun yerli müzikallerimizden örnekleri Türkiye tarihi ile iç içe geçirerek aktaracak.

Prömiyer: Ekimde, Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda.

Günün Çorbası/İstanbul Devlet Tiyatrosu

Bir müzikal de İstanbul Devlet Tiyatrosu’ndan. Avrupa adım adım savaşa sürüklenirken, Amerika’da tabloid gazetelere karşı tiraj kaygısında olan bir gazetenin Pulitzer ödüllü muhabirinin ünlü bir restorana ‘günün çorbası’nın sır gibi saklanan tarifini ele geçirmek üzere gönderilmesiyle başlayan romantik bir müzikal komedi. Müzikleri Gregg Opelka’ya, yönetimi Taner Tunçay’a ait olan oyun Todd Mueller&Hank Boland’ın imzasını taşıyor.

Prömiyer: 24 Ekim, 20.00, Cevahir 1

KLASİKLER

Martı/Pürtelaş Tiyatro



‘Çehov insanları’ çağdaş tiyatro sahnemizin dikkat çekici yönetmenlerinden Serdar Biliş’e emanet bu kez. İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk oyunu olacak ‘Martı’da Tilbe Saran, Serdar Orçin, Gonca Vuslateri, Ecen Uzun, Şerif Erol, Fırat Tanış, Sevil Akı, Yasin Bardakçı, Boran Kuzum ve Kayhan Açıkgöz’den oluşan deneyimli bir ekibi izleyeceğiz sahnede. ‘Martı’nın bugünün ‘arada kalmış, bir türlü harekete geçemeyen’ insanıyla pek çok yerde ortaklaşan karakterleri çağdaş bir yorumda karşımıza çıkacak. Biliş’in gözüyle Çehov’un dilinin birleşimini merakla bekliyoruz.

Prömiyer: 13 Kasım, 20.30, Zorlu PSM Stüdyo

Kızgın Damdaki Kedi/Mam’art Tiyatro

Serkan Salihoğlu’nun yönetiminde bol ödüllü bir Tennessee Williams klasiği… Arazi sahibi, varlıklı bir Amerikan ailenin sırları üzerinden, psikolojik-gerçekçi bir hikâye. Çok güçlü üç oyuncuyu, Sezin Akbaşoğulları, Tuğrul Tülek ve Ayten Uncuoğlu’nu buluşturan bir oyun. Sahnede ayrıca Ünal Silver, Bennur Duyucu ve Ömür Kayakırılmaz’ı izleyeceğiz.

Prömiyer: 13 Ekim, 20.30, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Arzu Tramvayı/To Be House of Production

Ödüllü bir Tennessee Williams eseri de Hira Tekindor’un yorumuyla geliyor. Geçen sezon yine Tekindor’un yönetiminde Oyun Atölyesi çatısı altında çalışılırken iptal edilen oyun bu kez Nisan Ceren Göknel’in prodüktörlüğünde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek bir Broadway klasiği olan ‘Arzu Tramvayı’nın Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak, İbrahim Selim, Erdem Kaynarca, Onur Gürçay, Asena İşiten, Melih Düzenli, Özer Keçeci ve Beste Güven’den oluşan iddialı bir kadrosu var.

Kafkas Tebeşir Dairesi/Tiyatro Adam

Brechtsiz bir sezonu düşünemiyoruz elbette! Hele ki bu devirde... Kalabalık prodüksiyonların üstesinden layıkıyla geldiklerini her seferinde gördüğümüz Tiyatro Adam, ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ni yorumluyor bu sene. Brecht’in zekâ ve vicdan dolu zihninden epik bir ‘insanlık’ öyküsü... Ümit Aydoğdu’nun yönetimindeki oyunları için “Soluk soluğa bir serüven” diyorlar ki ekibi biraz biliyorsam, mübalağa etmediklerine eminim!

Prömiyer: 11 Ekim, 20.30, Baba Sahne

Elektra/İstanbul Devlet Tiyatrosu

Işıl Kasapoğlu, bir Antik Yunan trajedisiyle İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde. İntikam hırsıyla körleşen Elektra’nın annesiyle ezeli çatışmasını usta yönetmenin yorumuyla izleyeceğiz.

Prömiyer: Henüz açıklanmadı.

Fırtına/Moda Sahnesi

Her sene en az bir Shakespeare oyunu hazırlayan Moda Sahnesi bu kez ‘Fırtına’ ile çıkıyor seyircinin karşısına. Shakespeare’in, iktidar, ihanet, intikam, affetme ve sömürgeleştirme gibi hacimli meseleleri fantastik ve komik bir atmosferle birleştiren bu eğlenceli oyununu Kemal Aydoğan yönetiyor. Oyun seyirciyle önce İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında buluşacak.

Prömiyer: 18 Kasım, 20.30, Moda Sahnesi

III. Richard/Altıdan Sonra Tiyatro

Sezonun bir diğer Shakespeare yorumunu Yiğit Sertdemir rejisiyle izleyeceğiz. Büyük ustanın hayat verdiği, tiyatro tarihinin en acımasız kralı III. Richard’ı yorumlayacak son yılların üretken ve etkili tiyatro isimlerinden olan Sertdemir...

Prömiyer: Dün ilk kez sahnelenen oyun bu akşam da 20.30’da Kumbaracı50’de.

Romeo ve Juliet/İstanbul Devlet Tiyatrosu

Kurmaca tarihinin ölümsüz aşkı, Shakespeare’in en meşhur sevdalıları Romeo ve Juliet’i, konuk Makedon yönetmen Dejan Projkovski’nin rejisiyle DT sahnesinde olacak.

Prömiyer: 17 Ekim, 20.00, Üsküdar Tekel Sahnesi

GÜNCEL, POLİTİK, İRONİK…

Çirkin/DasDas

Alman tiyatro yazınının kıvrak kalemi Marius von Mayenburg’dan beğenilme takıntımız neticesinde düştüğümüz hallerin ironisini yapan bir oyun. İbrahim Selim rejisiyle hazırlanan ‘Çirkin’de Gizem Erdem, Volkan Yosunlu, Edip Tepeli ve Ali Yoğurtçuoğlu’nu izleyeceğiz. Ve kendimizden çok şey bulacağız!

Prömiyer: 5 Ekim, 20.30, DasDas Sahne.

Uyarca/DasDas

DasDas’ın İstanbul Tiyatro Festivali’ne hazırladığı F. Dürrenmatt imzalı eseri, Ahmet Mümtaz Taylan yönetiminde Tansu Biçer, Mehmet Ali Nuroğlu ve Orhan Güner’in performansıyla sahnelenecek. Yozlaşmış bir devlet, her şeyi kanıksamış bir toplum, ekonomik kriz, rüşvet... Devamı sahnede...

Prömiyer: 18 Kasım, 20.30, DasDas

Şafakta Buluş Benimle/DOT

DOT’un sık sık birlikte çalıştığı İngiliz yazar Zinnie Harris’in oyunu ‘Şafakta Buluş Benimle’ Murat Daltaban yönetiminde, Esra Ruşan ve Berfu Öngören’in performanslarıyla sahnede. Bir bot kazası neticesinde bir araya gelen iki ‘kayıp’ kadın eşliğinde günümüzün ‘yalanları’nı anımsayacağız.

Prömiyer: Kasımda,

DOT Kanyonda’da.

Bayrak/İstanbul DT

Berkun Oya’nın çarpıcı bir polisiye-aile öyküsü anlattığı, ters köşe kurgusu ve hayli dozundaki gerilim tonuyla merakla takip edilen -geçen sezon TV dizisi versiyonuyla da gündeme gelen- oyunu ‘Bayrak’, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetiminde İstanbul DT sahnesinde.

Panopticon/Şermola Performans

Mirza Metin’in yazıp yönettiği oyun, durmaksızın gözetlediğimiz ve gözetlendiğimiz çağa dair performatif bir tanıklık. Altı denek kadının performansını önce İstanbul Tiyatro Festivali’nde izleyeceğiz.

Prömiyer: 23 Kasım, 20.30, Yunus Emre K. M. Turhan Tuzcu Sahnesi

Tato/Galata Perform

Beş yeni oyun hazırlayan ekibin programındaki tek yabancı eser. Polonyalı yazar Artur Palyga’nın yazdığı oyunda Frannio, babasının ölümünün ardından ailesinin dramatik hikâyesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Yeşim Özsoy rejisiyle...

Prömiyer: 4-8 Ekim arasındaki Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali 6 kapsamında...

When in Rome/Galata Perform

Belçika’da yaşayan ve üreten yönetmen Mesut Arslan’dan, muhafazar hallerimize ironik bir bakış geliştirdiği bir eser. Öznur Yalgın’ın yazdığı oyun genç bir kadının bir aile apartmanında yaşadığı ‘tuhaf’ durumları serecek önümüze. İstanbul Tiyatro Festivali’nin yerli yapımlarından...

Prömiyer: 21 Kasım, 20.30, DasDas

Tac'ın Nöbetçileri/B Planı

Odağına Tac Mahal’i alarak güzellik kavramına eğilen oyun kurallar ve özgürlük arasına sıkışmış bizleri yeni bir masala çağırıyor. Rajiv Joseph yazmış, Sami Berat Marçalı yönetiyor.

Prömiyer: 16 Ekim, 20.30, Baba Sahne

Işıltılı Haşereler/İkinci Kat

Bağımsız toplulukların sevdiği yazarlardan Philip Ridley’den insanın tüketim krizine dair bir kara komedi. Yönetim Eyüp Emre Uçaray’da. Kadrosundaki isimlerle ilk andan cezbediyor: Sahnede şu ana dek izlemediyseniz derhal not alın diyebileceğim iki kadın oyuncuya, Pınar Çağlar Gençtürk ve Selen Uçer’e Ünal Yeter eşlik ediyor.

Prömiyer: 20 Ekim, 20.30, ikincikat

MEDDAHLARA SELAM…

Rahvan Giden Atlılar/Tatavla Tiyatro

Özen Yula imzalı oyun İstanbul’da ilk kez sahneye çıkıyor. Eraslan Sağlam’ın yöneteceği oyun bizi iki meddahın hikâyesiyle buluşturacak.

Prömiyer: 1 Ekim, 20.30, Tatavla Sahne.

Aşk, Ayrılık ve Başka Şeyler/Tiyatro TEM

Eski köçek Baba Nazlı ile çırağı Can İbo Şah arasındaki yakıcı aşk... Reşat Ekrem Koçu’nun meddah defterlerinden derlenen oyun Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş’ın maharetli ellerinden çıkıyor...

Prömiyer: 18 Ekim, 20.30, Taşra Kabare