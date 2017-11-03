Ekim ayının zam şampiyonu kadın hırkası

Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı, yüzde 37,92 ile kadın hırkasında görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadın hırkasındaki fiyat artışını yüzde 36,24 ile kadın kazağı izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, 34,70 ile kadın kabanı, yüzde 34,24 ile erkek anorak kaban, yüzde 32,38 ile çocuk anorak kaban, yüzde 32,15 ile kabak, yüzde 30,37 ile erkek kazağı, yüzde 25,62 ile sivri biber, yüzde 24,74 ile kadın botu ve yüzde 23,51 ile salatalık oldu.

EN ÇOK YURT İÇİ TURLAR UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,12 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda gerçekleşti. Bunu yüzde 25,59 ile limon, yüzde 18,78 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 11,01 ile elma, yüzde 7,57 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 6,21 ile havuç, yüzde 4,91 ile tavuk eti, yüzde 4,52 ile muz, yüzde 3,37 ile kuru soğan ve yüzde 3,27 ile şehirlerarası otobüs ücreti izledi.