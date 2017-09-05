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    ‘Ekim ayında Türkiye’yi görüşeceğiz’

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    05.09.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 23:25

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, ekim ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında Türkiye’yle ilişkilere nasıl devam edecekleri konusunu ele alacaklarını söyledi.

    Merkel, 24 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden önce son parlamento oturumunda Türkiye ile gerilen ilişkilere değindi. Başbakan Merkel, Türkiye’deki gelişmelerin böyle devam etmesi durumunda AB’ye üyelik müzakerelerini askıya almak ya da sona erdirmek için çok kararlı çalışacağını vurguladı. Merkel, “Türkiye’deki gelişmeler son derece endişe verici. Türkiye giderek hukuk devleti yolundan çok daha fazla ve kısmen çok hızlı bir tempoyla ayrılıyor. Biz bir yanda Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için elimizden ne geliyorsa, yapmak zorundayız” dedi.

    GÜMRÜK BİRLİĞİ MESELESİ

    Almanya lideri sözlerine şöyle devam etti: “Burada iki yaşındaki çocuğuyla içerde yatan (Meşale) Tolu’yu anmak istiyorum. Ayrıca kocası da içerde. Ama Deniz Yücel ve Peter Steudner’i de anmak isterim. AB Dönem Başkanı Estonya’dan önümüzdeki aylarda, durum böyle devam ettiği sürece, kesinlikle Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunun gündeme alınmamasını rica ettik. Ben ayrıca ekimdeki AB Konseyi toplantısında Türkiye ile gelecekteki ilişkilerimizi ele almayı önereceğim. Buna, müzakereleri askıya mı alacağız yoksa sona mı erdireceğiz sorusu da dahil. Bunun için Avrupa’da çoğunluk gerekiyor.”

     

    Etiketler: Angela Merkel , Almanya , gazetehaberleri
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