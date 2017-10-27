Ekim ayında pazarda tarla çileği

Bahar aylarında hasadına başlanan tarla çilekleri ekim ayında da tarlalardan hasat edilmeye devam ediyor. Yediveren çileği olarak tabir edilen çilekler yıl boyunca tarlalarda meyve veriyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen yediveren çilekleri rağbet görüyor. Bahar aylarında kilosu 4-5 lira olan çilekler ekim ayında 8-10 liradan satılıyor. Bursa Tuzpazarı'nda çilek satan pazarcılar, "Bu çilekler yediveren çileği. Tarlaya kırağı düşene kadar hasadı yapılıyor. Ekim ayında tezgahımızda tarla çileği satıyoruz. Baharda 4-5 liraya satılan çilekler ekim ayında 8-10 liraya çıkıyor. Bunun da müşterisi var. Ondan sonra ise sera çilekleri piyasaya çıkacak" dedi.



