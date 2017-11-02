İstanbul'da zam şampiyonu yüzde 53 ile maç bileti

2017 Ekim ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 125'inin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EKİM AYINDA MAÇ GİRİŞ BİLET ÜCRETİ YÜZDE 52.86 ARTTI

Ekim ayında kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti, yüzde 52.86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 41.46 ile kabak, giyim harcamaları grubu bayan giyimi grubundan yüzde 31.67 ile kazak ve aynı gruptan yüzde 28.55 ile bayan çanta ile gıda maddeleri grubundan yüzde 25.16 ile sivri biber oldu.

LİMON YÜZDE 28.98 UCUZLADI

2017 Ekim ayında limon yüzde 28.98 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 21.38 ile yeşil soğan, yüzde 20.92 ile lahana, yüzde 16.90 ile elma ve yüzde 12.98 ile kıvırcık salata oldu.