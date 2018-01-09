Ekibini 777 ile gezdirmeyen THY'den bir şey olmaz

“2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin, önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Zaten aralık özellikle THY’nin tarihinde bir rekordur. Geçtiğimiz cuma günü Fransa ziyaretimiz vesilesiyle Airbus firmasından geniş gövdeli 20 artı 5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına şahitlik ettik. Uçak filomuzu tek bir markaya bağımlı kılmadan, dengeli olarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Şirketimiz 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcuyla 1.3 milyon ton kargo taşımayı ve 11.8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.



EN KÜÇÜK BİR PİŞMANLIĞIMIZ YOK

Az önce sordum Antalya’ya gidiyormuşsunuz, ‘Kaç uçakla gidiyorsunuz’ dedim. Dedi ki ‘İki tane 777 ile gidiyoruz.’ Bakın önce işe sizden başlıyorlar, 777 ile. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen, getirip götürmeyen bir THY’den de bir şey olmaz. Nereden nereye, 400 kişilik şu anda 777. Dünya markası olmak için önce kendi ülkenizde rüştünüzü ispat etmiş olmanız gerekiyor. THY, ülkemizin en köklü şirketlerinden biri ama Yönetim Kurulu Başkanı’ndan temsilcilerine kadar oldukça genç bir ekip tarafından yönetildiğini biliyorum. THY gibi dünya markasını gençlerimize emanet etmekten dolayı en küçük bir pişmanlığımız, endişemiz yoktur. Karşımızdaki bu pırıl pırıl ekibin bizi mahcup etmeyeceğine inanıyorum.”