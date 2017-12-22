Ekibimiz pamuk gibi

◊ “Dostlar Mahallesi” kadrosuna dahil oldunuz, hayırlı olsun. Süreç nasıl gelişti?

- Kıymetli hocam Yılmaz Ekmekçi ile görüştük, bana “Dostlar Mahallesi”nden bahsetti. Ben de seve seve kabul ettim. Erler Film benim mesleğime ilk başladığım yerdir, bende yeri çok özeldir.



◊ Dizide Füsun karakterine hayat veriyorsunuz. Nasıl biri Füsun?

- Özünde sevgi dolu, yer yer cesur, yer yer korkak, bolca dedikodu seven, hafif kavgacı, eltisi Seher’i fazlasıyla kıskandığından da kıskanç bir kişilik diyebiliriz.



◊ Sizin hangi yönleriniz Füsun karakterine benziyor?

- Oynadığım her karakterde az veya çok kendimden bir şeyler elbette var. İlk aklıma gelen Füsun’un oturuş tarzı.



◊ Dizide bir pastaneniz var. Gerçek hayatta hiç aklınızdan geçirdiniz mi böyle bir yer açıp işletmeyi?

- Bir pastane açmayı hiç düşünmemiştim. Ama dizideki pastanemi seviyorum, sıcacık bir yer. Çocukluğum geliyor aklıma, tam mahalle pastanesi. Ben de ileride hobilerim ve mesleğimin kesiştiği bir yer açmayı çok isterim. İçinde resim, oyunculuk, müzik, dans olan bir yer olabilir mesela.



ÇAĞLA ŞIKEL İLE ATIŞMALARIMIZ ÇOK EĞLENCELİ



◊ Sette durumlar nasıl? Dizide göründüğü gibi eğlenceli mi?

- Pamuk gibi bir ekip diyebilirim. Herkes işini severek yapıyor. Sabahın en erken saatinde bile makyajımızı, saçımızı müzikle, eğlenerek yapıyoruz.



◊ Çekerken en keyif aldığınız sahneler hangileri?

- Kızımla olan sahnelerimi seviyorum. Anne olmayı deneyimlemek hoşuma gidiyor. Çağla (Şıkel) ile atışmalarımızı çekmek çok eğlenceli oluyor. Ayrıca pastane sahnelerimi de seviyorum.



◊ Bir yandan “Her Aşk Biraz Komiktir” isimli oyunla tiyatro sahnesindesiniz. Tiyatro nasıl gidiyor?

- Canım arkadaşım İrfan Kangı çok güzel bir oyun yazdı, biz de 2 senedir oynuyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Hepimiz çok şanslıyız. Tiyatro bambaşka bir aşk. Oradan çok besleniyorum.







KOMEDİDE TEK BAŞINA ŞAMPİYONLUK YOK



◊ Aynı dönem içerisinde iki farklı karaktere girmek sizin için zor olmuyor mu?

- Zor demek istemem ama zevkli diyebiliriz. Oyuncu, içinde yüzlerce farklı insan barındıran kişidir. Kendimden başka biri olmak benim ruhumu besliyor ve dinlendiriyor.



◊ Komedi işinde önemli olan sizce senaryo mu yoksa karakter mi?

- Ne senaryo ne de karakter tek başına yeter. Komedi bir zamanlama ve ekip işidir. Komedide tek başına şampiyonluk yok!



◊ Yoğun tempodan arta kalan zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Resim yapıyorum, bana ilham verecek oyunlar, filmler izlemeye çalışıyorum. Köpeklerimle ilgileniyor, onlarla geziyorum. Arkadaşlarımla salep eşliğinde tarçın kokulu kış sohbetleri yapıyorum.



◊ Son olarak “Dostlar Mahallesi” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- “Samimi olanı” seçin ve hep samimiyetten gelen sıcaklık ısıtsın gönlünüzü. Kocaman sevin, kocaman gülün.

RESiM YAPMAK RUHUMA iYi GELiYOR

◊ Bir röportajınızda küçükken ressam olmak istediğinizi belirtmişsiniz. Resme ilginiz hâlâ devam ediyor mu?

- Etmez olur mu, tabii ki ediyor. Resim de ruhuma iyi geliyor. Ben, benden ve dünyevi şeylerden uzaklaşıp renk oluyorum.