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    Ek yerleştirmeyle üniversiteli olabilirsiniz

    Hürriyet Eğitim
    24 Ağustos 2017 - 13:24Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 13:39

    2017 ÖSYS yerleştirmeleri sonrasında boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih dönemi 25 Ağustos’ta başlıyor. Hiçbir programa yerleşmeyen adaylar 5 Eylül’e kadar boş kalan kontenjanlar için tercihlerini yapabilir. Uzmanlar 214 bin 430 boş kontenjanın üniversitelere kayıt yaptırmayanlarla birlikte 300 bine ulaşmasını beklediklerini söylüyor. Eğitim uzmanı Servet Gülsün Şirin ise aday öğrencilere ‘krizi fırsata çevirin’ tavsiyesinde bulunuyor.

    Ek yerleştirmeyle üniversiteli olabilirsiniz2017 ÖSYS yerleştirmeleri ardından 214 bin 430 kontenjan boş kaldı. Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin ek yerleştirme döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Şirin, “Bu dönem tercih yapmayan adaylar için fırsat olabilir. 300 bine yakın boş kontenjan adayları bekliyor. Öğrenciler 1 yıl daha beklemeden istediği bölümlere yerleşme imkanına sahip” diye konuşuyor. Şirin’in ek yerleştirme dönemi için adaylara önerileri ise şöyle:

    DEĞİŞİKLİKLER BOŞLUKLAR GETİRDİ

    Her kriz aynı zamanda fırsatları içinde barındırır. Sınavsız geçişin kalkmasından dolayı birçok meslek liseli aday yanlış tercih yaparak açıkta kaldı. Bu da ön lisans programlarındaki boş kontenjan sayısını arttırdı. Bu yıl LYS’de geometri ve matematik testleri birleşti. Bundan dolayı oluşan hesaplama değişikliğiyle geçen yıla göre 140 bin aday TM puan türünde barajı geçemedi. Bu da kontenjan açıklarının oluşmasına neden oldu. Sonuç olarak açık öğretim programları hariç 214 bin boş kontenjan ve 1 milyona yakın adayın tercih yapmadığı bir yılı geride bıraktık.

    BİR YIL DAHA BEKLEMENİZE GEREK YOK

    Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanları da hesaba katarsak 300 bine yaklaşacak boş kontenjanla ek yerleştirme dönemine gireceğiz. İşte adayların fırsata dönüştüreceği kriz önlerinde. Bu dönemde üniversiteli olma şansı devam ediyor. 25 Ağustos-5 Eylül arasında yapılacak ek yerleştirme döneminde, bir programa yerleşmemiş adaylar bir yıl daha beklemeden üniversiteli olabilir. Ek yerleştirme döneminde tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşmemiş olmak gerekiyor. Tercih yapmış ya da yapmamış olmak önemli değil, ancak bir programa yerleşmemiş olmak şart. Bir programa yerleşen adaylar kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın ek yerleştirme döneminde tercih yapamıyor. Özel yetenek sınavlarıyla bir programa yerleşenlerse bu hakka sahip.

    BU FIRSATI KAÇIRMAYIN

    Tercih yaparken lisans programlarında kontenjanı dolan programları tercih edebilmek için bölümün taban puanına eşit ya da üstünde puana sahip olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmayan programlarda ilgili puan türünde barajı geçmiş olmak tercih yapmak için yeterli. Ön lisans programlarında kontenjanı dolsun ya da dolmasın puan şartı bu yıla kadar aranmadı. Eğer bir kural değişikliği olmazsa ön lisans programlarını seçerken ilgili puan türünde barajı geçenler tercih yapabilecek.

     

     

     

    Etiketler: ÖSYS , ek yerleştirme , tercih , Servet Gülsün Şirin
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