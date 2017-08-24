Ek yerleştirmeyle krizi fırsata çevirin!

Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin ek yerleştirme dönemi öncesi aday öğrencilere “krizi fırsata çevirin” tavsiyesinde bulundu.

"Ekonomistlerin meşhur lafıdır: Her kriz aynı zamanda fırsatları içinde barındırır. Bu yıl sistemin kendi içinde krizleri oldu. Sınavsız geçişin kalkmasından kaynaklı meslek liseli adayların üniversiteye giriş barajını aşamamaları, aşanların yanlış tercih yapıp açıkta kalmaları özellikle ön lisans programlarında çok yüksek sayılarda kontenjan açıklarının kalmasına neden oldu. Geometri matematik testinin birleşmesinden kaynaklı hesaplama değişikliği sonucunda geçen yıla göre 140 bin aday TM puan türünde barajı geçemedi. Bu durumun sonucunda bu puan türüyle öğrenci alan programlarda beklenmeyen kontenjan açıkları oluştu. Sonuç olarak açık öğretim programları hariç 214 bin boş kontenjan ve 1 milyona yakın adayın tercih yapmadığı bir yılı geride bıraktık. Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanları da hesaba katarsak 300 bine yaklaşacak boş kontenjanla ek yerleştirme dönemine gireceğiz. İşte adayların fırsata dönüştüreceği kriz önlerinde duruyor. Ek yerleştirme döneminde üniversiteli olma şansı devam ediyor. 25 Ağustos /5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan ek yerleştirme döneminde, bir programa yerleşmemiş adaylar bir yıl daha beklemelerine, yeniden sınava hazırlanmalarına gerek kalmadan üniversiteye yerleşebilirler.

Ek yerleştirme döneminde tercih yapabilmek için herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşmemiş olmak gerekiyor. Tercih yapmış ya da yapmamış olmak önemli değil, ancak bir programa yerleşmemiş olmak şart. Bir programa yerleşen adaylar kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın ek yerleştirme döneminde tercih yapamazlar. Özel yetenek sınavlarıyla bir programa yerleşen adaylar tercih yapma hakkına sahipler.

Tercih yaparken lisans programlarında kontenjanı dolan programları tercih edebilmek için bölümün taban puanına eşit ya da üstünde puana sahip olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmayan programlarda ilgili puan türünde barajı geçmiş olmak tercih yapmak için yeterli. Ön lisans programlarında kontenjanı dolsun ya da dolmasın puan şartı bu yıla kadar aranmadı. Eğer bir kural değişikliği olmazsa ön lisans programlarını seçerken ilgili puan türünde barajı geçenler tercih yapabilecekler. 1 yıl daha sınava hazırlanmak çoğu zaman benzer sonuçlar aldırıyor. Adaylar bir kere daha düşünüp bu fırsatı kaçırmasınlar."