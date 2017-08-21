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    Ek yerleştirme işlemi ne zaman yapılacak?

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 16:38Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 16:38

    2017 ÖSYM ek yerleştirme işlemi için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercihinde bulunan ancak herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ikinci bir şans niteliği taşıyan ek yerleştirme işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte adaylara duyurulacak. Boş kontenjanların duyurulacağı bu süreçte, adaylar üniversite tercihlerini yeniden gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM ek yerleştirme işlemi ne zaman yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

    ÖSYM ek yerleştirme işlemi, üniversite adayları tarafından ilgiyle bekleniyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından on binlerce aday, boş kontenjanların değerlendirileceği ek yerleştirme işleminin ne zaman gerçekleşeceğini sorgulamaya başladı. İşte, Lisans ve Ön Lisans eğitimi almak isteyen adayların merakla araştırdığı ÖSYM ek yerleştirme işlemi ne zaman sorusunun cevabı

    EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ek yerleştirme tarihiyle ilgili ÖSYM henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Ağustos tarihinde biten okul kayıt işlemlerinin ardından, ek yerleştirme duyurusu 25 Ağustos tarihinde, yani tam bir hafta sonra gerçekleşmiştİ. Bu yıl da okul kayıt işlemlerinin 18 Ağustos tarihinde tamamlandığı düşünülürse, ek yerleştirmenin 24 Ağustos tarihinde duyurulacağı öngörülebilir.

    KİMLER EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURABİLECEK?

    1. ÖSYS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

    2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo 4'teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

    3. Tablo 3'deki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Tablo-3’de her programın karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan önceliklere göre yerleşen en son sıradaki adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler, adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3’deki en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3’den tercih yapacak adaylar, ister meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.

    4. ÖSYS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
    5. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

     

     

    Etiketler: ek yerleştirme , ösym , ek yerleştirme ne zaman
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