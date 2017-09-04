Ek yerleştirme başvuruları için son gün 5 Eylül

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2017-2018 Akademik Yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden gerçekleştiriliyor.

Ek yerleştirme için 2017-ÖSYS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar, yarın sona erecek ek yerleştirme için T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak başvuru yapılabiliyor.

15 TL olan ek yerleştirme ücreti ise 6 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılabilecek.