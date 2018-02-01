Ek 5 bin öğretmen ataması

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şubatta gerçekleştirilecek öğretmen atama sayısının 20 binden 25 bine çıkarıldığını açıklayarak, “Ancak bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. Ayrıca beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış ancak mülakata girmek için puanı yetmiyor. O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bunu kapatır şeklinde düşünerek, onları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz” dedi.

Yeni liseye geçiş sisteminde sınavla öğrenci alacak okulların nisan sonu ya da mayıs başında açıklanacağını, 81 ilin 70’inde bu çalışmanın tamamlandığını anlatan Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi:



AÇIK DOĞU’DA DEĞİL, İSTANBUL’DA

“Her bölgede norm kadro doluluk oranları birbirine yakın. Bu, Doğu Anadolu’da yüzde 92, Güneydoğu’da yüzde 90. Asıl öğretmen açığı Marmara’da ve özellikle İstanbul’da. Bugün Doğu’da değil, Batı’da öğretmen açığı var. Eğitime ilişkin göstergelerde Avrupa ile aramızda fark yok, hatta bazı alanlarda ilerdeyiz. Sadece okul öncesi eğitimde gerideyiz.



Tüm evlatlar yeni liseye giriş sistemi sonunda bir yere yerleşecek. Evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk. Millet bundan bıktı. Bırakın çocuklar hayata hazırlansın.

Özel okullarda 1.3 milyon öğrenci okuyor. Özel öğretimde öğrenci oranı yüzde 8’e yaklaştı. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 15. Hedef yüzde 25’e çıkarmak.”