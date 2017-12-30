'Eintracht Frankfurt, yılın en güzel gölünü aşırı sağcılara attı'

AGAH Başkanı Enis Gülegen, Eintracht Frankfurt taraftarlarına da, aşırı sağcılar ve sağcı populistlere karşı tepki için 1 Ocak’ta üyelik başvurusu yapmaları çağrısında bulundu. Gülegen, “2018 yılı, populisteler ve aşırı sağcılara karşı güçlü bir sinyalle başlamalı. Kalbi Eintracht Frankfurt için atanlar 1 Ocak’ta üyelik için başvurmalı” dedi.

İLK ADIMI BU TAKIM ATTI

AfD’nin Başkan Fischer’e yönelik eleştirilerini ise kabul edilemez bir durum olarak degerlendiren Gülgen “Bu partide ırçkcı ve aşırı milliyetçi eğilimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Federal Meclis seçimlerinde aldıkları yüzde 13 oy için biz de utanıyoruz. Toplumun katmanları artık açıkca AfD ve benzerlerine karşı durmalı. Eintarcht Frankfurt bu yönde ilk adımı attı. Eintracht Frankfurt on yıllardır, bizim insan ilişkilerinde önemli bulduğumuz hoşgörü, karşılıklı saygı, fairplay duygusunu bünyesinde yaşıyor. Eintracht Frankfurt’un AfD’ye eleştirisi, Hessen’de yılın en güzel golüdür” dedi.

BEN VARSAM ONLAR YOK

Alman futbol milli oyuncusu Boateng için “Çok çok başarılı olsa bile komşum olarak istemem” Federal Hükümet’in Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için ise “Anadolu’ya defeteceğiz” sözlerini kullanan AfD’nin aldığı yüzde 13’lük oy oranı için “Utanıyorum” ifadelerini kullanan Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Eintrach Frankfurt’un 17 yıldır başkanlığını sürdüren 61 yaşındaki Peter Fischer, kulübe üye olmak isteyen aşırı sağcılar için “Burada nazilere yer yok. Başkan olduğum sürece Eintracht Frankfurt’ta naziler olmayacak” demişti.