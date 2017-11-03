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    Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 18:32 | Son Güncelleme:

    Ehliyet yenileme randevusunun nasıl alınacağı binlerce ehliyet sahibi vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Eski tip ehliyetleri, yeni çipli ehliyetlerle değiştirmek için Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden randevu alınması gerekiyor. Peki, yeni çipli ehliyet nasıl alınır?

    Ehliyet yenileme randevusu almak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan ‘surucurandevu.egm.gov.tr’ web sitesinin kullanılması gerekmektedir.

    EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Karayolu Trafiği Konvansiyonu Sözleşmesi uyarınca yeniden düzenlenen ehliyetleri edinmek isteyen sürücülerin Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinden randevu alması gerekiyor. EGM’in resmi sitesinde yer alan duyurular bölümünde ehliyet değiştirme randevusuna dair şu ifadeler yer alıyor;

    “Emniyet Genel Müdürlüğü sürücü belgesi işlemleri ile ilgili online randevu sistemini hizmete sundu.” ifadeleri kullanıldı. Online randevu sisteminin erişme açıldığının bilgisinin verildiği sitede duyuru; “Vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait (www.surucurandevu.egm.gov.tr) internet adresinden online randevu aldıktan sonra, il/ilçe trafik tescil birimlerinde yeni tip sürücü belgesi işlemlerini gerçekleştirebilecek.”

    Yeni ehliyetlerin 2020 yılının sonuna kadar alınması gerekiyor. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak.

    EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YENİ ÇİPLİ EHLİYET NASIL ALINIR?

    Ülkemizde yaklaşık olarak 23 milyon sürücü belgesi bulunmaktadır. Uzun zamandır yapılan çalışmaların ardından ve pilot illerde yapılan denemelerin ardından vatandaşlar yeni çipli ehliyetlerine kavuşuyorlar. Ancak vatandaşlar yeni çipli sürücü belgeleri hakkında halen çok az bilgiye sahipler. Örneğin yeni çipli ehliyet nasıl alınır, eski sürücü belgesi ile yeni çipli ehliyet nasıl değiştirilir az bilinen konular arasında

    Eski Tip Sürücü Belgesinin Değiştirilmesi

    1. Eski sürücü belgesi

    2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

    3. Sürücü sağlık raporu

    4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz

    5. 2 adet fotoğraf (5x6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik vesikalık fotoğraf)

    6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.

    Etiketler: ehliyet randevu
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