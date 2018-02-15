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    Ehliyet soruları yayımlandı – 11 Şubat ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Ehliyet soruları ve cevapları 11 Şubat tarihli sınavın hemen ardından erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfası üzerinden ehliyet sorularını görüntüleyebilen sürücü adayları, bir yandan da sonuç tarihini sorguluyor. Peki 11 Şubat ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıl içerisinde düzenlediği pek çok sınavdan biri olan ehliyet sınavı geride bıraktığımız hafta sonu tamamlandı. Yıl içerisinde toplamda beş kez uygulanan ehliyet sınavının bu yılki ilk sınavı, 11 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Sürücü adaylarının başarılı sayılabilmesi ve direksiyon sınavına girebilmesi için en az 70 alması gerekiyor. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 iş takvimiyle ehliyet sınavı uygulama ve sonuç tarihlerini duyurdu. Bu yılın takvimine göre 11 Şubat ehliyet sınav sonuçları, 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

    EHLİYET SINAVI SORULARI

    Teorik ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70’dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır.

    SORULAR VE CEVAPLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Ehliyet sınav soruları ve cevapları sınav tarihinden 2 gün sonra 13 Şubat Salı günü ‘http://odsgm.meb.gov.tr/’ sayfası üzerinden yayımlandı. Sürücü adayları, ilgili linke tıklayarak netlerini hesap ederek bir tahmin yürütebiliyor.

    Etiketler: Ehliyet soruları ve cevapları , ehliyet sonuçları , ehliyet sınavı sonuçları , son dakika
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