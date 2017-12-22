Ehliyet sınavı saat kaçta bitecek? MTSAS-5 kaç dakika sürecek?

2017’nin son ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Sürücü adayları bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sınav bilgileri teyit ediyor. Direksiyon sınavında başarılı olanlar stajyer ehliyet almaya hak kazanacak. Peki Ehliyet sınavı yarın saat kaçta? Çıkmış sorulara nereden ulaşılır? İşte sınav bilgileri ve çıkmış ehliyet sınav soruları!



Sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak olan MTSAS-5 bugün saat 14.00’te gerçekleşecek, sınav 2 saat sürecek. Ehliyet sınav sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, direksiyon sınavına girebilecek.



ÇIKMIŞ SORULARA NEREDEN ULAŞILIR?



Sınav öncesi ve sonrasıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi sayfası üzerinden yapan MEB, (Milli Eğitim Bakanlığı) daha önceki yıllar ait soru ve cevap anahtarını da adaylarla paylaşıyor. Adaylar, http://www.meb.gov.tr/index.php sayfasında yer alan sınavlar kategorisinden ehliyet sınavı çıkmış sorular listesine ulaşabiliyor.



EHLİYETTE E-SINAV DÖNEMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm motorlu taşıt sürücü kursu ile açık ortaokul ve açık lise sınavlarını 81 ilde elektronik sınav (e-sınav) merkezlerinde yaparak, bu alanda dijital dönüşümü başlatacak. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.

Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.