Ehliyet sınavı soru ve cevapları açıklandı... Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı. 7 Ekim tarihinde gerçekleşen dördüncü ehliyet sınavının soruları ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM sayfası üzerinden erişime açıldı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte ehliyet sınav sonuç tarihi ve sorulara ulaşabileceğiniz adres!

7 EKİM EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI



EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.



DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRME



Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulan Ehliyet sınav sonuçlarına göre 70 ve üzerinde bir puan almayı başaran adaylar, bundan sonra yapılacak direksiyon sınavına girebilecek ve burada da başarılı olması durumunda sürücü belgesi almaya hak kazanacak. Peki, direksiyon sınavı uygulaması nasıl yapılacak?



“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeyedüşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibakedemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.



Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.



Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.