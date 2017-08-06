Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 29 Temmuz ehliyet sınav soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2017 sınav takvimi içerisinde yer alan sınavlardan biri olan ehliyet sınavının üçüncüsü 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. MTSAS-3 (ehliyet sınavı) soruları ve cevapları 1 Temmuz Salı günü yayımlandı. Sürücü adayları şimdi büyük bir merakla ehliyet sonuçlarını bekliyor. Peki ehliyet sonuçları ne zaman açıklanacak? Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 10 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

29 TEMMUZ EHLİYET SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracın çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.