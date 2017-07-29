Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Ehliyet soru ve cevapları yayınlandı mı?

Ehliyet sınav sonuçları birçok vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi merakla araştıran vatandaşlar, ehliyet sınav sonuçları bilgisini edinene kadar işaretledikleri soruları teyit edebilecek. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sürücü adaylarının merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavı için artık çok az bir zaman kaldı. 29 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavı için giriş yerleri bağlı bulunan sürücü kursundan temin edilecek. Sınav saat 14.00'te yapılacak.

2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir. 29 Temmuz ehliyet sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 10 Ağustos Perşembe günü adaylarla paylaşılacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.