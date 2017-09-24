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    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 17:54

    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusu sürücü adayları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi haline geldi. Ehliyet sınavının 2017 yılındaki dördüncü sınavı yapılacak. Sürücü adayları ise sınavın yapılacağı o tarihi araştırıyorlar. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o tarih.

    Ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde 2017 yılında yapılan 3. ehliyet sınavının sonuçları açıklanmıştı. Şimdi tüm sürücü adayları 4. sınavın yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih

    EHLİYET SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Ehliyet sınavında geçmiş yıl soruları önemlidir. Bu nedenle adaylar sınav öncesinde geçmiş yıl sorularına bakarak çalışma yapabilirler. Testten 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında aracın tanınması ile ilgili genel sorular sorulur. Aracın çalıştırılması, hızlanma, eğimli yolda durup hareket etme, geri geri gelme, geçiş kurallarına uyma gibi noktalar sınavda dikkate alınan noktalardır. Adayın sınav esnasında yaptığı her hata, puan kaybına yol açar. Sınavda adayların hata yapmasına en fazla sebep olan etmen, heyecandır. Adayların heyecanlarını yenerek hata oranını en aza indirmelidir. Direksiyon sınavından yeterli puanı alan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olurlar.

    EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

    2017 yılı ehliyet sınavlarının dördüncüsü 7 Ekim’de yapılacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak ve direksiyon sınavına girecek. Adaylar sınav giriş belgelerini Milli eğitim Bakanlığı internet sitesinden veya sürücü kurslarından alabilecek. 2017 yılı son ehliyet sınavı da 23 Aralık’ta yapılacak.

    STAJYER EHLİYET

    Direksiyon sınavını başarıyla geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer olarak geçirilen iki yıllık sürede adaylar, 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınan sürücüler, psikoteknik teste girerek belge alırlar. Yeniden ehliyet alımı için bu belge ile sürücü kursuna başvurularak ehliyet sınavına girilmesi gerekir.

    Trafikte ceza alınmasına sebep olan durumlardan bazıları;
    - Kırmızı ışık ihlali, 20 ceza puanı
    - Şerit değiştirme kurallarına uymamak, 20 ceza puanı
    - Ehliyet belgesi sınıfı dışında araç kullanmak, 20 ceza puanı
    - Hızın düşürülmesi gerektiği yerde hızlı gitmek, 15 ceza puanı
    - Emniyet kemeri takmamak, 15 ceza puanı
    - Muayene süresi geçtikten sonra trafik polisi tarafından yakalanmak, 10 ceza puanı
    - Ehliyeti yanında bulundurmamak, 5 ceza puanı

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