Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Giriş belgesi yayımlandı mı?

Ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek olan 2018 ehliyet sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı sınav giriş belgesi sonrası belirlenen okullarda tamamlanacak. İşte, ehliyet sınavı tarihleri ve yeni dönem hakkında bazı bilgiler

Ehliyet sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Belgeler yayımlandığında duyurulacaktır.

EHLİYET VE PASAPORTLAR NÜFUS DAİRESİNE DEVROLUYOR

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, ehliyet ve pasaportların yeni dönemde ehliyetlerin Nüfus müdürlükleri üzerinden alınacağını açıkladı. İşte, Güner'in o ifadeleri;

"Ehliyet ve pasaportun emniyetten alınarak nüfus müdürlüklerine devri konusunda çalışmalar son aşamaya geldi. Bir sıkıntı yaşanmaması için tüm testleri yaptık. Türkiye’de günde 8 bin civarında pasaport için başvuru yapılıyor. Emniyet kendi sistemi üzerinde bakıyordu, biz ise MERNİS üzerinden yani kendi kullandığımız sistem üzerinden bağlanacağız. 5 Mart’tan itibaren yavaş yavaş devralmaya başlayacağız. Önce 10 vilayet, sonra 10 vilayet öyle devam edecek. 2 Nisan’da ise tümüyle bize devredilmiş olunacak."

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2018 yılının ilk ehliyet sınavı, 10 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav, 2017 yılının son ayında gerçekleştirilen sınavda başarı elde edemeyenler için büyük önem arz edecek. Sonraki sınavlar ise şu tarihlerde uygulanacak;

2018/MTSKS-1 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

Bu yılda gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavlarında bir de yenilik yer alacak. Tam olarak tarihi belirlenmese de ehliyet sınavında ilk kez elektronik sınav uygulanacak.

MEB EHLİYET SINAVINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM UYGULAYACAK

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.