Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınav soruları

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusu sürücü adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Trafiğe çıkabilmek için ihtiyaçları olan sürücü belgesine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavla sahip olmak isteyen vatandaşlar, çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyor. Peki, birçok kişinin merakla araştırdığı ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? İşte, çıkmış ehliyet sınav soruları ve detaylı bilgiler

EHLİYET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2017 yılı ehliyet sınavlarının dördüncüsü 7 Ekim’de yapılacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak ve direksiyon sınavına girecek. Adaylar sınav giriş belgelerini Milli eğitim Bakanlığı internet sitesinden veya sürücü kurslarından alabilecek. 2017 yılı son ehliyet sınavı da 23 Aralık’ta yapılacak.

EHLİYET SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR 2016

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STAJYER EHLİYET

Direksiyon sınavını başarıyla geçenler, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer olarak geçirilen iki yıllık sürede adaylar, 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur. Ehliyeti alınan sürücüler, psikoteknik teste girerek belge alırlar. Yeniden ehliyet alımı için bu belge ile sürücü kursuna başvurularak ehliyet sınavına girilmesi gerekir.

Trafikte ceza alınmasına sebep olan durumlardan bazıları;

- Kırmızı ışık ihlali, 20 ceza puanı

- Şerit değiştirme kurallarına uymamak, 20 ceza puanı

- Ehliyet belgesi sınıfı dışında araç kullanmak, 20 ceza puanı

- Hızın düşürülmesi gerektiği yerde hızlı gitmek, 15 ceza puanı

- Emniyet kemeri takmamak, 15 ceza puanı

- Muayene süresi geçtikten sonra trafik polisi tarafından yakalanmak, 10 ceza puanı

- Ehliyeti yanında bulundurmamak, 5 ceza puanı

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:



*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ehliyet sınavında geçmiş yıl soruları önemlidir. Bu nedenle adaylar sınav öncesinde geçmiş yıl sorularına bakarak çalışma yapabilirler. Testten 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında aracın tanınması ile ilgili genel sorular sorulur. Aracın çalıştırılması, hızlanma, eğimli yolda durup hareket etme, geri geri gelme, geçiş kurallarına uyma gibi noktalar sınavda dikkate alınan noktalardır. Adayın sınav esnasında yaptığı her hata, puan kaybına yol açar. Sınavda adayların hata yapmasına en fazla sebep olan etmen, heyecandır. Adayların heyecanlarını yenerek hata oranını en aza indirmelidir. Direksiyon sınavından yeterli puanı alan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olurlar.