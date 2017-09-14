Ehliyet sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak eden yüzlerce sürücü adayı konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. 2017 yılında yapılacak olan ehliyet sınavları için araştırmalar başladı. En yakın tarihte yapılacak olan ehliyet sınavı için sürücü adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? İşte, 2017 ehliyet sınavı tarihleri

Bulunduğumuz tarihe en yakın ehliyet sınavı 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

DİREKSİYON SINAVI

Ehliyet sınavından geçerli puanı alanlar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavından başarılı olunması için en az 70 puan alınması gerekir. Direksiyon sınavında aday ile birlikte görevli kişiler araca biner. Aracın kalkışından aynaların kontrolüne, adayın heyecanından aracı kullanış biçimine kadar pek çok noktada aday incelenir. Yapılan inceleme sonucunda her hata için puan kesilir. Adayların direksiyon sınavından yeterli puan alabilmeleri ve başarı ile geçebilmeleri için heyecanlarını kontrol altına almaları gereklidir.

Bunun dışında gerekli trafik kurallarına da uyulması gerekir.

Direksiyon sınavında puan kesilmesine neden olan bazı hatalar;

-Hız kurallarına uyulmaması

-Direksiyon hakimiyetinin tam olarak sağlanamaması

-Trafikte araç geçiş kurallarına uyulmaması

-Başka bir aracı sollarken geçme kurallarının ihlal edilmesi

-Aşırı heyecan ve telaş

-Aracın eğimli yolda düzgün bir şekilde hareket ettirilememesi

STAJYER EHLİYET UYGULAMASI

Ehliyet sınavı sonucunda yeterli puanı alan adaylar, stajyer sürücü olmak için hak kazanır. Stajyer ehliyet alan adaylar, iki yıl stajyer olarak kalırlar. İki yıl süre içerisinde belirlenen trafik kurallarına uyulmaması halinde adayın ehliyeti iptal edilir. Ehliyet iptali için adayın 75 ceza puanı alması yeterlidir. Örneğin; kırmızı ışık ihlali 20 puan, hız sınırının aşılması 10 puan, emniyet kemerinin bağlı olmaması 15 puan ve park yasağına uyulmaması 20 ceza puanı getirir. Stajyer olarak bulunulan iki yıllık süreçte gerekli şartları taşıyan adaylar, trafik tescil şubesine giderek normal ehliyetini alabilir.