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    Ehliyet sınavı ne zaman, yarın saat kaçta?

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 11:32Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:32

    Ehliyet sınavı için saatler kaldı, araştırmalar hız kazandı. Sürücü adayları bir yandan soru çözümüne ve konu incelemelerine devam ederken bir yandan da sınav bilgilerini sorguluyor. Bu yılın üçüncü ehliyet sınavı kısa süre sonra gerçekleşecek. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı ne zaman, yarın saat kaçta?

    Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak eden yüzlerce sürücü adayı konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. 2017 yılında yapılacak olan ehliyet sınavları için araştırmalar başladı. En yakın tarihte yapılacak olan ehliyet sınavı için sürücü adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Ehliyet sınavı ne zaman? İşte, 2017 ehliyet sınavı tarihleri

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavı için artık çok az bir zaman kaldı. 29 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olan ehliyet sınavı için giriş yerleri bağlı bulunan sürücü kursundan temin edilecek. Sınav saat 14.00'te yapılacak.

    2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

    2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

    2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

    2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

    SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

    Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
    Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

    EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıdaki gibi..

    a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.

    b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

    c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman Jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

    ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almışolmak.

    d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporualmış olmak.

    e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.

    f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

    g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

    ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

    Etiketler: ehliyet sınavı , ehliyet sınavı ne zaman , ehliyet sınavı tarihleri
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