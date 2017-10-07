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    Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte sonuç tarihi

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Ehliyet sınavının dördüncü sınavı bugün gerçekleşti. Sınav telaşını geride bırakan sürücü adayları, sonuçlar öncesi bir tahmin yürütebilme umuduyla ehliyet sınav soruları ve cevaplarını araştırmaya başladı. Peki ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Her yıl beş kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsü bugün tamamlandı. Ehliyet sınavında adaylara ilk yardım, trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği derslerinden 50 tane soru soruldu. Direksiyon sınavı için gerekli puanı alıp alamayacaklarını merak eden adaylar, şimdi soru ve cevapları takip etmek istiyor. 7 Ekim tarihli ehliyet sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfası olan meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

    ÇIKMIŞ SORULAR SAYFASI

    HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULUYOR?

    Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

    EHLİYET SINAVI NE ZAMAN GEÇERSİZ SAYILIR?

    Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

    *Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
    *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,
    *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
    *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,
    *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

    Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı İşte sonuç tarihi

     

    Etiketler: Ehliyet sınavı , Ehliyet sınav soruları ve cevapları , Ehliyet sınav sonuçları
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