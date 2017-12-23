23 Aralık ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? MEB sonuç tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuncusu 23 Aralık tarihinde yapıldı. Geçer not almaları halinde direksiyon sınavına girebilecek olan sürücü adayları, bir öngörüde bulunmak için ehliyet sınav soruları ve cevaplarını araştırıyor. Peki 23 Aralık ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?



EHLİYET SINAVI SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?



Milli Eğitim Bakanlığı 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, soru ve cevaplar için net bir duyuru yapmadı ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığın soru- cevap duyurusunun 1 hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Takvime göre 23 Aralık tarihli ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.



SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILABİLİR!



Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:



*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.



EHLİYETTE YENİ DÖNEM 2018'DE BAŞLIYOR



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm motorlu taşıt sürücü kursu ile açık ortaokul ve açık lise sınavlarını 81 ilde elektronik sınav (e-sınav) merkezlerinde yaparak, bu alanda dijital dönüşümü başlatacak. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemiyle en yakın tarihte sınava girebilecek. Sınav bitiminde sonuçlar hemen öğrenilebilecek.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüyle adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan kurtulacak.

Yeni uygulama, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetlerin düşmesini de sağlayacak.