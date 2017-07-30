Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? MTSAS-3 soru ve cevap sayfası

2017 yılının üçüncü ehliyet sınavı 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Direksiyon sınavına girme hakkını elde edip edemeyeceklerini merak eden sürücü adayları, MTSAS 3 sınavının soruları ve cevaplarına yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuçlarını 10 ila 15 gün içinde açıklıyor. Adaylar sonuçlarını kendi hesaplamak istedikleri için ehliyet sınavı sorularını ve cevaplarını merak ediyor.



EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?



2017 yılı içerisinde 3. sü gerçekleştirilen ehliyet sınav soru ve cevaplarının bir iki gün içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.



EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARININ YAYIMLANDIĞI ADRES



DİREKSİYON SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?



Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracı çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.