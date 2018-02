Ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 10 Şubat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav soruları ve cevapları, MTSKS-1’in hemen ardından gündeme geldi. Teorik sınavlar ile direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarını içeren ehliyet sınavlarının ilki 10 Şubat Cumartesi günü Türkiye çapında gerçekleşti. Teorik sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavına girecek olan sürücü adaylarının gözü kulağı ehliyet sınav soruları ve cevaplarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nın takvimine göre 10 Şubat tarihli sınavın sonuçları 22 Şubat Pazartesi günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlar öncesinde soru ve cevapları inceleyerek bir tahminde bulunabilecek. Peki ehliyet soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavının soruları ve cevapları ortalama 5 gün içerisinde açıklanmaktadır.



SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde kursiyerin sınava girmesi,

b. Renkli fotoğraflı cevap kâğıdı ve soru kitapçığı ile renkli ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Cevap kâğıdı ve sınav giriş belgesindeki fotoğrafların uyuşmaması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiği salon görevlilerince tespit edilmesi

d. Kursiyerlere ait cevap kâğıdının değerlendirilmesi esnasında bilgisayar ortamında yapılan kopya analizlerinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi,

e. Geçerli kimlik belgesinin ve (renkli fotoğraflı, çift mühürlü/kaşeli ve çift imzalı sınav giriş belgesinin) sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

f. Başka kursiyerin sınav evrakının kullanılması,

g. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

ğ. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

h. Sınav evrakının sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi,

ı. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken kursiyerlerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği kursiyerlerle ilgili durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı ile birlikte ÖDSGM’ye göndereceklerdir.

i. Sınav dokümanına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek, cevap kağıdının okunmasına engel olacak işaret ve karalama yapmak),

j. Sistemden hatalı fotoğraf yüklenmesi (sistem / nüfus cüzdanına uygun olmayan), 16

k. Renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinin, soru kitapçığının ve cevap kâğıdının görevlilere teslim edilmemesi,

l. Cevapların soru kitapçığına işaretlenip cevap kâğıdının boş bırakılması hâlinde aday sınava girmiş sayılır ancak sınavı değerlendirilmez.

m. Sınav görevlilerince hazırlanan tutanaklarda sınav kurallarının aday tarafından ihlal edildiğinin belirtilmesi, durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları yukarıda sayılan nedenlerden dolayı ihlal edildiği için kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 RG yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tabidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır.