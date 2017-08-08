Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi

2017’nin üçüncü ehliyet sınavı 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Direksiyon sınavı için geçerli not alıp alamayacaklarını merak eden sürücü adayları ehliyet sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav sonuçları açıklandığında 70 puan ve üzeri puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaktır. Direksiyon sınavları önceki sınav tarihlerine bakıldığında, sonuçların açıklanmasından 15 ya da 22 gün sonra gerçekleştirildiği görülmektedir. Direksiyon sınavı esnasında sizin ile birlikte araca binecek olan yetkililer, aracın çalıştırmanızdan hız kurallarına uyup uymamanıza, eğimli yolda aracı hareket ettirebilmenizden geçiş kurallarına uyup uymamanıza göre pek çok değerlendirme kriterlerine göre size puan verecektir. Direksiyon sınavından başarılı olmak için gerekli olan minimum 70 puanı alamayan adaylar için direksiyon sınavına toplamda 4 defa girme hakkı bulunmaktadır.

29 TEMMUZ EHLİYET SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI