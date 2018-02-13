Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılında düzenlediği ilk sınav 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti. Ehliyet sahibi olmak için binlerce kişinin girdiği sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Adaylar ayrıca 10 Şubat günü tüm Türkiye genelinde düzenlenen sınava ait soru ve cevapların açıklanmasını da büyük bir merak içinde bekliyor.

Peki ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?, Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Adayların sorduğu, "Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre ehliyet sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sonuçlar açıklanmadan, sınavda sorulan soru ve cevapları inceleyerek tahmini olarak kaç puan alacaklarını da öğrenmek istiyor? Peki ehliyet soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Şubat günü düzenlediği ve binlerce adayın ter döktüğü sınava ait soru ve cevapların tahmini olarak 4 gün içinde açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınav soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren, hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.

EHLİYET ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREK?

A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.

B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.

A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak

C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.

Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.