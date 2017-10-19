MEB ehliyet sınav sonuçlarını bugün açıklayacak mı? | 7 Ekim ehliyet sınav sonucu

Ehliyet sınav sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak sorusu sürücü adayları tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Trafiğe çıkmak isteyen on binlerce vatandaşın merakla araştırdığı ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesinin sona ermesiyle birlikte erişime açılacak. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, direksiyon sınavı ve detaylı bilgiler

Ehliyet sınavı sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. 7 Ekim’de ehliyet sınavına giren adaylar merakla sınav sonuçlarını bekliyorlar. MEB'in yayınlandığı takvimde 2017 ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bugün olarak işaret ediliyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile birlikte meb.gov.tr üzerinden ehliyet sonuçlarına ulaşabilecekler.

SMS YOLUYLA MI AÇIKLANACAK?



Bir önceki ehliyet sınavı MTSAS-3 , 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşmiş, sonuçlar ise 10 Ağustos’ta önce sms yoluyla bildirilmiş, ardından ODSGM ve MEB resmi sayfası üzerinden duyurulmuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden 7 Ekim tarihli sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı ancak adaylar sınavların açıklanıp açıklanmadığına yönelik sorularını bağlı bulundukları sürücü kurslarına yöneltebilirler.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

2017 SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?



Önümüzdeki ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz ehliyet sınavında başarısız olanlar şanslarını önümüzdeki sınavda deneyecek.

SINAVIN GEÇERSİZ OLMA NEDENLERİ

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.

- e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.

- Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

- Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.

- e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

- Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINAVINDA UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı.



Yönetmelikle güzergahın tanımı yapılarak, direksiyon dersi eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergahta yapılması hükmü getirildi.

Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip aracında yer alması sağlandı.