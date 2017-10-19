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    Ehliyet sınav sonuçları bugün açıklanıyor! Sonuçlar SMS ile mi bildirilecek?

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Son ehliyet sınavına giren sürücü adaylarının beklediği gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yılki iş takvimine göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınav sonuçları bugün açıklanacak. Geçerli not alan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Peki ehliyet sınav sonuçları saat kaçta ve nereden açıklanacak?

    Ehliyet sınav sonuçları için araştırmalar günün erken saatlerinden başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 takvimi ile bu yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavları ve sonuç tarihini duyurdu. Takvime göre 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. Tarihin belli olmasıyla birlikte ise yeni bir soru gündeme geldi: Sonuçlar saat kaçta açıklanacak? Bu sorunun yanıtını merak eden adaylar, sık sık MEB’in resmi sayfasını ziyaret ediyor.

    SMS YOLUYLA MI AÇIKLANACAK?

    Bir önceki ehliyet sınavı MTSAS-3 , 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşmiş, sonuçlar ise 10 Ağustos’ta önce sms yoluyla bildirilmiş, ardından ODSGM ve MEB resmi sayfası üzerinden duyurulmuştu.

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden 7 Ekim tarihli sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı ancak adaylar sınavların açıklanıp açıklanmadığına yönelik sorularını bağlı bulundukları sürücü kurslarına yöneltebilirler.

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

    2017 SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

    Önümüzdeki ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz ehliyet sınavında başarısız olanlar şanslarını önümüzdeki sınavda deneyecek.

    SINAVIN GEÇERSİZ OLMA NEDENLERİ

    Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

    - Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.

    - e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.

    - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

    - Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.

    - e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

    - Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

     

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