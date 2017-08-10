 Son durum: Ehliyet sonuçları açıklandı mı Bugün açıklanacaktı…

Ehliyet sınav sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde beş kez uyguladığı ehliyet sınavlarının üçüncüsü MTSAS-3'ün sınav sonucu bugün erişime açılacak. Sürücü adayları sınav sonuçlarına MEB ve ÖDSGM sitesinden ulaşabilecek. Peki ehliyet sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Bakanlığın yayınladığı 2017 iş takviminde yer alan bilgilere göre ehliyet sınav sonuçları 10 Ağustos 2017 tarihinde MEB ve ÖDSGM sitesinde açıklanacak.

Sınav sonuç tarihini resmi sayfasından yayımladığı takvimle duyuran MEB’ten saat bilgisi ise henüz gelmedi.

EHLİYET SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

29 Temmuz sınavının ardından direksiyon sınav tarihleri ne zaman?



Sınavdan 70 puan alan adaylar, “direksiyon sınavına” katılma hakkına sahip olmaktadır. Sınav tarihleri MEB tarafından, ehliyet kurslarına bildirilmektedir. Aday, kursla iletişime geçmelidir. MEB’in yaptığı direksiyon sınavları, ehliyet sınavından 3 hafta sonra gerçekleşmektedir.

Sonuçlardan 70 puan olan adayın ikinci sınavı direksiyon sınavıdır. Birçok aday, yazılı sınavı başarı olarak geçse de direksiyon sınavında yanlış yapılan hatadan ötürü ehliyet alamamaktadır. Ehliyette teorik sınav (yazılı) ne kadar önemliyse, pratij sınav (direksiyon) bir o kadar önem arz etmektedir. Direksiyon sınavında adayın yayından direksiyon hocası, adayın arkasında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirdiği hocalar bulunmaktadır.

EHLİYET SINAVI TAKVİMİ



20 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00'da gerçekleşen MTSKS 2017-2 sınavı nihayet sona ermişti. MTSKS 2017-3 Sınavı 29 Temmuz 2017 tarihinde saat 14.00'da yapıldı ve sınav sonuçları 10 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak. MTSKS 2017-4 Sınavı 07 Ekim 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak. MTSKS 2017-5 Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 04 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.