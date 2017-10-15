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    Ehliyet sınav sonuçları bu hafta ne zaman açıklanacak? MEB 2017 takvimi

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Ehliyet sınavı sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 iş takvimiyle duyuruldu. Bu yılın 7 Ekim tarihli dördüncü ehliyet sınavının sonucu bu hafta içerisinde erişime açılacak. Sürücü adayları, adaylar, T.C. kimlik numaraları ile MEB internet sitesinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

    MEB tarafından düzenlenen ve yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavının dördüncüsü 7 Ekim’de gerçekleşti. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Adayların gözü kulağı ehliyet sınav sonuçlarına çevrildi. Sınavı başarı ile geçenler direksiyon sınavına girecek. Direksiyon sınavından 70 puanı alan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2017 takvimine göre binlerce sürücü adayının girdiği MTSKS 7 Ekim tarihli ehliyet sınavı sonuçları 19 Ekim 2017 tarihinde açıklanacak.

    7 EKİM EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

    SENENİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

    MTSKS 2017-5 Sınavı ise 23 Aralık 2017 tarihinde saat 14.00'da yapılacak ve sınav sonuçları 04 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 19 Ekim'de itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

    EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

    Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB’in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

    *Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
    *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,
    *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,
    *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,
    *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

     

    Etiketler: Ehliyet sınav sonuçları
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