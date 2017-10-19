Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Ekim tarihinde gerçekleşen ehliyet sınavlarının ardından adayların gözü sonuç ekranında. MEB tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ehliyet sınav sonuçlarının 19 Ekim Perşembe günü (bugün) açıklanacağı belirtilmişti. Peki, Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı? 7 Ekim ehliyet sonuçları sorgulama.

SMS YOLUYLA MI AÇIKLANACAK?



Bir önceki ehliyet sınavı MTSAS-3 , 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşmiş, sonuçlar ise 10 Ağustos’ta önce sms yoluyla bildirilmiş, ardından ODSGM ve MEB resmi sayfası üzerinden duyurulmuştu. Ehliyet sınav sonuçlarının yine SMS yoluyla adaylara bildirilmesi beklenmekte.



Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden 7 Ekim tarihli sonuçlarıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı ancak adaylar sınavların açıklanıp açıklanmadığına yönelik sorularını bağlı bulundukları sürücü kurslarına yöneltebilirler.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

2017 SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?



Önümüzdeki ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz ehliyet sınavında başarısız olanlar şanslarını önümüzdeki sınavda deneyecek.

SINAVIN GEÇERSİZ OLMA NEDENLERİ

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.

- e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.

- Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

- Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.

- e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

- Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

EHLİYET SINAVINDA UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı.



Yönetmelikle güzergahın tanımı yapılarak, direksiyon dersi eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergahta yapılması hükmü getirildi. Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip aracında yer alması sağlandı.

YANDAN GEÇEN ARABALARA İZİN VERMEK GEREKİYOR

Araç çalıştıktan sonra ilk olarak gideceği yöne doğru (sol) sinyal vermeleri, kullandıkları güzergahta yanlarından geçen arabalara izin vermeleri gerekiyor.

En önemli kural ise: Sürüş esnasında araç istemsiz olarak "stop" ettirmeme durumudur. Şerit değiştirirken yan aynalardan geçeceği şerite bakmaları ve geçeceği şerite geçmeden önce sinyal vermeleri gerekmektedir.