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    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı… Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 12:18 | Son Güncelleme:

    'Ehliyet sınav sonuçları açıklandı' tweetleri kafalarda soru işareti bıraktı. Ehliyet sınav sonuçlarına yönelik sosyal medya paylaşımlarını görüp MEB'in resmi internet sitesini ziyaret eden sürücü adayları sonuçlarla ilgili bir duyuru göremediler. Ehliyet sınav sonuçları, adayların gittikleri sürücü kursları tarafından duyuruldu.

    7 Ekim tarihinde gerçekleşen ehliyet sonuçları sosyal medyaya konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017 iş takvimi doğrultusunda sonuçların dün açıklanmasını bekleyen adaylar, günün erken saatlerinden beri araştırmalarını sürdürüyordu. Twitter’da yapılan yorumlara göre 2017 iş takviminde de yer aldığı gibi ehliyet sınav sonuçları bugün açıklandı. Paylaşımlara rağmen MEB ve bakanlığa bağlı olan ODSGM sayfalarında bir duyuru yayımlanmamış olması kafa karışıklığı yarattı. Peki ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

    Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden konuya dair bir açıklama yapılmadı ancak birçok sürücü kursu sonuçları sms yoluyla duyurdu. Sonuçları öğrenemeyen adaylar, eğitim aldıkları sürücü kursundan sonuçlarına ulaşabilirler.

    Cerii :dd‏ @Cereendemiirrr
    Ehliyet sınavından geçmişim yan Sultanbeyli yan geliyorum yan yan

    Ebru ✨‏ @EebruuSahin
    Ehliyet sınavınıda tek seferde geçtiğime göre mutlu olabilirim

    Helin Kural‏ @helin_kural
    Ehliyet sınav sonuçları açıklandı.

    Niyazi Tuğrul‏ @niyonuzz
    Ve ehliyet yazılı sınavı geçmişim

    Tolgahan Küçüksayraç‏ @Kucuksayrac_
    Ehliyet sınavından da kalmışım Ben ben ulan kesin oyun yaptılar bana yoksa kalmazdım

    DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    07 Ekim 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 19 Ekim'de açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir puanla geçen adaylar, bu detaylara göre 4 Kasım itibariyle sınava tabi tutulabilecek.

    DİREKSİYON SINAVINDA BU BİLGİLERE DİKKAT

    Ehliyet sınav sonuçlarından başarılı bir puan elde eden adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak direksiyon sınavına tabi tutulacak. Direksiyon sınavında adaylara puan verecek olan gözetmenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzdaki kriterleri dikkate alacak. 

    EHLİYETTE YENİ DÖNEM

    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, motorlu taşıt sürücüleri kursu tarafından sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler için sınavdan önce yapılan ön sınav kaldırıldı.

    Yönetmelikle güzergahın tanımı yapılarak, direksiyon dersi eğitimlerinin ve uygulama sınavlarının bu güzergahta yapılması hükmü getirildi. 
    Değişiklikle, kamyonet, kamyon ve TIR gibi araçların sertifika sınavlarında görevli komisyon üyesi ile direksiyon usta öğreticisinin de takip aracında yer alması sağlandı. 

    Sınavda görev alacak tüm personele ödenecek ücretler de yeniden belirlendi. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan öğretmenlerin, her sınav günü için aldıkları brüt sınav ücretinin üst limiti 263 liradan 338 liraya çıkarıldı. Sınav görevlilerinin ücretlerinin ödenmesine ilişkin yönerge hükümlerinin yürütmesinin durdurulduğu 16 Haziran 2017'den taslak yönetmelik tarihine kadar geçen süre içinde yapılan sınavlara ilişkin görev ücretlerinin, il ve ilçe hesaplarında biriken miktardan geçmişe dönük ödemesi yapıldıktan sonra kalan miktarların, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak döner sermaye işletmesi hesaplarına bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde aktarılması hükmü getirildi.

    Etiketler: 7 ekim ehliyet sonuçları
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