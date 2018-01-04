Ehliyet sınavı açıklandı! Elektronik ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak tarihinde Milli Eğiitm Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı. Sürücü belgesi alabilmek için sınava katılım sağlayan on binlerce kişinin merakla araştırdığı ehliyet sınav sonuçları, TC Kimlik numarası ile kolayca sorgulanabilecek. Peki, ehliyet sınavı geçme puanının kaç olması gerekmektedir? İşte, sınav sonuçları ve direksiyon sınavı ne zaman olacak sorusunun detayları

23 Aralık tarihli ehliyet sınav sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklandığı bilgisi http://www.meb.gov.tr/ adresindeki duyurular bölümünden de paylaşıldı. MEB tarafından düzenlenen ve yılda 5 kez yapılan ehliyet sınavından geçer not almayı başaran sürücü adayları, direksiyon sınavı araştırmaların başladı.

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SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI GEREK?



Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN



Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor.

SONRAKİ EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



Bu yıl ilk kez ehliyet sınavı elektronik olarak da gerçekleştirilecek.

2018/MTSKS-1 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

MEB EHLİYET SINAVINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.