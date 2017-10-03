Ehliyet sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav ne zaman?

2017 yılı ehliyet sınavlarının dördüncüsü 7 Ekim’de yapılacak. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak ve direksiyon sınavına girecek. Adaylar sınav giriş belgelerini Milli eğitim Bakanlığı internet sitesinden veya sürücü kurslarından alabilecek. 2017 yılı son ehliyet sınavı da 23 Aralık’ta yapılacak.

EHLİYET SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları sürücü kurslarından ya da MEB internet sitesinden alabilirler. Sınavda başarılı olanlar stajyer ehliyet almaya hak kazanacaklar. 2 yıllık stajyerlik sürecini başarı ile tamamlayanlar da stajyerlikten çıkacaklar.

SINAV SORULARI HAKKINDA

Ehliyet sınavında trafik adabı, araç tekniği, trafik ve çevre, ilk yardım derslerinden toplam 50 soru sorulur. Soruların değeri 2 puandır. En az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alan adaylar sınavı başarı ile geçerler.

GEÇEN YILIN EHLİYET SINAVI SORULARI



EHLİYET SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?



Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.



Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.



Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.



Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.



Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır.



Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.



Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir.



Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.