Egzoz gazında yeni skandal

ALMANYA’da otomobil sektörünü zor sokacak yeni bir skandal ortaya çıktı. Alman otomobil devleri Volkswagen (VW), BMW ve Mercedes’in egzoz gazı testi için insanları denek olarak kullandığı ortaya çıktı. Daha önce New York Times, Alman otomobil şirketlerinin egzoz gazlarının etkilerini ölçmek için maymunları kullandığını yazmıştı. Alman Süddeutsche Gazetesi ise yayınladığı haberinde, otomobil şirketlerinin egzoz gazı ölçümlerinde insanları da denek olarak kullandığı iddiasını ortaya attı.

ÖNCE MAYMUNLAR

Volkswagen’in 2015 yılında dünya genelindeki yaklaşık 11 milyon aracı için yapılan emisyon testlerini manipüle ettiği, araçların azot oksit emisyonu (NOx) testlerinde belirlenen sınırı birçok kez aşmasına karşın bunların saklandığı ortaya çıkmıştı. New York Times (NYT) gazetesi ise cumartesi günü aralarında VW’ın yanı sıra Daimler ve BMW gibi Alman oto firmaları tarafından görevlendirilen ‘Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği’nin (EUGT) dizelin ‘çevre dostu’ olduğunu savunmak için 2014 yılında 10 adet maymun üzerinde deney yaptığını duyurdu. NYT’ye göre New Mexico eyaletinde hava geçirmez odalara kapatılıp çizgi film izlettirilen 10 maymuna bu sırada dizel motorlu bir ‘Volkswagen Beetle’dan çıkan egzos dumanı solutuldu.

25 GENÇTE DENENDİ

Skandalı büyüten iddia ise Alman Süddeutsche Gazetesi’nden geldi. Gazete, haberinde kaynak olarak deneyi yapan dernek ile şirketler arasındaki yazışmaları gösterdi. Gazetenin haberine göre Aachen kentindeki klinikte 25 genç üzeride Azotdioksit (NO2) testi yapıldı. Testleri ise BMW, Mercedes ve VW’nin finansal desteğini sağladığı lobi şirketi Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları (EUGT) Derneği yaptı. Dernek, testlerin deneklerde herhangi bir olumsuz etki yapmadığına ilişkin raporu ise 2016 yılında hazırlayıp otomobil üreticilerine gönderdi. 2007 yılında kurulan EUGT adlı derneğin faaliyetlerine ise geçen yıl son verildi. Mercedes yaptığı açıklamada maymunların ve insanların denek olarak testlerde kullandıkları yönündeki iddiaları yalanladı.