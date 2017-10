Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Kırmızı et

Vejetaryenler ve vücut geliştiriciler tersini düşünüyor olsa da kırmızı et kas gelişiminde ve onarımında kritik bir unsur olan çok iyi bir protein kaynağıdır. İçeriğinde bol bol B vitamini ve demir barındırır ve en besleyici yiyeceklerden biridir. Tıpkı sebzelerde olduğu gibi etin en koyu yerleri daha fazla besin maddesi içerir. Kırmızı et, demir ve çinko için de bulunmaz bir kaynaktır. Bu nedenle spor yaparken sadece beyaz et değil kırmızı et de tüketilmelidir.

Deniz ürünleri

Somon ve orkinos gibi balıklar kas gelişimi için kritik bir yapı taşı olan protein açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda çok güçlü antioksidanlar ve omega-3 gibi yararlı yağ asitleri içerirler. Özellikle spor sırasında başınıza gelebilecek yaralanmalar, yırtıklar sonucunda oluşabilecek iltihaplanmalara karşı deniz ürünleri, antioksidan içeriğiyle iyileştirici etkiye sahiptir. Vücudumuzdaki hücrelere zarar verebilecek serbest radikaller denilen molekülleri üretir ve D vitamini ihtiyacını karşılarlar.

Su

Ispanak gibi kas dostu olan bir sebzenin bile çoğunluğu sudur. Tıpkı vücudumuz gibi… Bu nedenle su bir diyetin vazgeçilmezidir. Bu nedenle bu yararı göz önünde bulundurarak spor yapmasanız dahi günde 8-10 bardak su içmelisiniz. Su, metabolizmanızın doğru çalışmasına yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bu sebeple kesinlikle spor yaparken tüketilecek en iyi besinlerden biridir.

Koyu yapraklı sebzeler

Temel Reis’in bize yıllardır öğrettiği üzere, ıspanak gibi koyu yapraklı sebzeler vücudumuz için olmazsa olmaz besinlerdir. Kuşkonmaz, lahana, brokoli, salatalık, yeşilbiber ve balkabağı gibi seçenekler antioksidanlar ve fitonutrientler için mükemmel seçeneklerdir. Aynı şekilde tatlı patates, havuç gibi besinler de C vitamini ve betakaroten açısından zengindir. Bu zengin yiyeceklerin sofranızda mutlaka olması gereklidir.