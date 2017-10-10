Haberler>Kelebek Magazin>Sağlık Haberleri>Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Egzersiz yaparken çoğumuz diyet yapma eğiliminde olur ve genellikle kendimizi aç bırakırız. Ancak iyi yemek ya da kötü yemek modelinde değil yeteri miktarda beslenmeye önem vermek gerekiyor. Tabii ki yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalar herkese kötü geliyor. Ancak kas yapar ya da yapmaz mantığıyla beslenmek bazı şeylerin eksik kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle spor yaparken aşağıdaki besinleri tüketmeye dikkat etmelisiniz.

Kaynak: Doğan Burda
10.10.2017 - 13:14

Kırmızı et

Vejetaryenler ve vücut geliştiriciler tersini düşünüyor olsa da kırmızı et kas gelişiminde ve onarımında kritik bir unsur olan çok iyi bir protein kaynağıdır. İçeriğinde bol bol B vitamini ve demir barındırır ve en besleyici yiyeceklerden biridir. Tıpkı sebzelerde olduğu gibi etin en koyu yerleri daha fazla besin maddesi içerir. Kırmızı et, demir ve çinko için de bulunmaz bir kaynaktır. Bu nedenle spor yaparken sadece beyaz et değil kırmızı et de tüketilmelidir.

Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Deniz ürünleri

Somon ve orkinos gibi balıklar kas gelişimi için kritik bir yapı taşı olan protein açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda çok güçlü antioksidanlar ve omega-3 gibi yararlı yağ asitleri içerirler. Özellikle spor sırasında başınıza gelebilecek yaralanmalar, yırtıklar sonucunda oluşabilecek iltihaplanmalara karşı deniz ürünleri, antioksidan içeriğiyle iyileştirici etkiye sahiptir. Vücudumuzdaki hücrelere zarar verebilecek serbest radikaller denilen molekülleri üretir ve D vitamini ihtiyacını karşılarlar.

Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Su

Ispanak gibi kas dostu olan bir sebzenin bile çoğunluğu sudur. Tıpkı vücudumuz gibi… Bu nedenle su bir diyetin vazgeçilmezidir. Bu nedenle bu yararı göz önünde bulundurarak spor yapmasanız dahi günde 8-10 bardak su içmelisiniz. Su, metabolizmanızın doğru çalışmasına yardımcı olur ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bu sebeple kesinlikle spor yaparken tüketilecek en iyi besinlerden biridir.

Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz 4 muhteşem yiyecek

Koyu yapraklı sebzeler

Temel Reis’in bize yıllardır öğrettiği üzere, ıspanak gibi koyu yapraklı sebzeler vücudumuz için olmazsa olmaz besinlerdir. Kuşkonmaz, lahana, brokoli, salatalık, yeşilbiber ve balkabağı gibi seçenekler antioksidanlar ve fitonutrientler için mükemmel seçeneklerdir. Aynı şekilde tatlı patates, havuç gibi besinler de C vitamini ve betakaroten açısından zengindir. Bu zengin yiyeceklerin sofranızda mutlaka olması gereklidir.

Son Güncelleme :
Etiketler: egzersiz , egzersiz yapanların yemesi gereken yiyecekler , egzersiz yapanların yiyebileceği besinler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri