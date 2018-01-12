Egzama hakkında merak edilenleri uzmanından öğrenelim

Egzama hastalığının akut, kronik, yaş, yağlı, kuru, alerjik egzama, tahrişle oluşan irritan egzama, varis egzaması ve stres egzaması gibi çeşitli türleri bulunur.

Cilde dışarıdan temas eden maddelerin yaptığı egzamalara kontakt egzama denir. Deterjanlar, boya maddeleri, sabunlar, yağlar, asitler, alkaliler ve klorlu havuz suları gibi birçok neden uzun süreli sürekli temasa bağlı tahriş yaparak ciltte irritan egzama geliştirir. Ev hanımlarının el egzamaları bunun tipik örneğidir. Tahriş eden egzama çeşidi soğuk hava, ter, aşırı sıcak, tükürük ve hayvan tüylerinden kaynaklı da olabilir. Ciltte kaşıntı, kızarıklık ve su dolu minik kabarcıklar görülür. Temas egzaması uzun sürerek kronikleşirse deride kalınlaşma, kabuklanma meydana gelir.



Çok sık görülen bir egzama tipi olan seboreik dermatit ise kendini kepek, kızarıklık, kaşıntı ile belli eder. Özellikle kış aylarında ve strese bağlı olarak artış görülür. Saçlı deride, kaşlarda, kulak arkasında, burun kenarında, göğüs ve sırt ortasında olabilir. Yeni doğan bebeklerin kafasında oluşan seboreik egzamaya ise konak denir.

Stres nedeniyle oluşan deri hastalıkları içinde en sık görüleni stres egzaması diye bilinen liken simpleks kronikus’dur. Kişide sürekli kaşıntı halinde oluşturduğu kabuklu kızarık plaklar meydana gelir. Stres egzamasında cilt tedavisi ile birlikte psikolojik destek çok önemlidir.

Egzama hastalığı bacakta, genişlemiş damarlar olan varislere sahip kişilerde varise bağlı egzama görülebilir. Bu egzama çeşidine staz egzaması denir. Bacaklarda kaşıntılı kızarık yaralar oluşur. Cilt doktorunun gözetiminde uygun önlemlerle tedavisi mümkündür.

Alerjik kontakt dermatit ve atopik dermatit cildin alerjik tepkisidir. Cilt o maddeyi istemediğini ortaya koyan bir tepki verir. Cildin her yeri bu anlamda aşırı duyarlıdır. Kaşıntı, kızarıklık, kabuklanma, pullanma şeklinde görülür. Alerjik egzama genel olarak yüz, saçlı deri, vücut kıvrımları el, ayak, gibi yerlerde rastlanır. Temizlik, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, boya maddeleri gibi yüzlerce temas eden ürüne karşı alerjik reaksiyon gelişebilir. Dermatoloji doktoru tarafından teşhisi konulduğu andan itibaren neye alerjiniz olduğu bulunup o maddelerden uzak durmalı ve kendinizden uzaklaştırmalısınız.

Atopik egzama daha çok bebek ve çocuklarda görülen tüm vücudu özellikle deri kıvrımlarını tutan yaygın alerjik ve kronik seyreden genetik geçişli bir egzama formudur. Nadiren erişkin yaşlarda da görülebilir. Yoğun ve inatçı kaşıntı çok rahatsızlık verir. Genellikle saman nezlesi ve astım gibi hastalıklarla beraber seyreder. Atopik egzama süt, buğday veya yumurta gibi yiyeceklere karşı mevcut alerjiyle de tetiklenebilir.

Atopik dermatit ve alerjik temas egzamasında alerjiye neden olan maddeyi tespit etmek ve deriye tekrar temasını önlemek tedavi açısından önemlidir. Dermatoloji doktoru tarafından alerji testleri yapılarak takip ve tedavi planlanmalıdır. Alerjik egzamanın tanısında, cilt doktorunun uygulayacağı deri yama testi (PATCH testi), alerjenlerin tespit edildiği Prick test ve kanda antikor testi sıklıkla kullanılır. Test sonucunda alerjen olarak tespit edilen maddeler pozitiflik derecesine göre rapor edilir. Alerjen maddeler hakkında bilgi verilerek önlemler alınır.

EGZAMA KIŞIN DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Yaygın iltihaplı bir cilt hastalığı olan egzama, birçok kişide yaz aylarında iyileşmeye, kış aylarında tekrar ortaya çıkmaya başlar. Bunun sebebi kış aylarında cildin ter ve yağ bezlerinin az çalışmasıdır.

Egzama hastalığının çeşitlerinden herhangi bir tanesine yakalandığını gören kişilerde hastalık ilerlemeden, önlem almak gerekir, tedavi amaçlı mutlaka dermatoloji hekimine başvurmak da fayda sağlayacaktır. Erken konulacak teşhis ve uygulanacak doğru tedavi ile hastalığın vücutta olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilir.

CİLT TİPİNE UYGUN NEMLENDİRİCİ ŞART

Egzamanın tedavisi, etkenlerden korunmayı, sebebi ortadan kaldırmayı ve var olan stresin azaltılmasını içerir. Dermatoloji doktorunuzun önereceği nemlendirici ve temizlik ürünlerinin kullanılması hastalığın rahatlamasını derinin korunmasını sağlar. Yağlı nemlendirici özelliğe sahip temizlik ürünleri, terletmeyen sağlıklı ayakkabılar ve pamuklu elbiselerin tercih edilmesi gerekir. Cilt doktorunuz tarafından yapılacak testler sonucunda egzamanın şiddetine uygun önerilen ilaçlarla tedavi ve takip yapılır.

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